असम में पुलिस वाले को दो शादी करना पड़ा भारी, CM हिमंत बिस्वा सरमा बोले- इसे आज रात ही पकड़ो
असम में एक पुलिसवाले को दो शादियां करना महंगा पड़ गया। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आदेश दिया कि इसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आरोपी की पहली पत्नी ने दावा किया था कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और अब तलाक की धमकी दे रहा है।
Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कथित तौर पर दो शादी करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश दिया है। जन सुनवाई के दौरान एक महिला ने दावा किया कि उसका पति पुलिस में है। लेकिन उसने दूसरी शादी कर ली है और उसे लगातार तलाक देने की धमकी दे रहा है। इस पर मुख्यमंत्री सरमा ने वहां मौजूद अधिकारियों को तुरंत इस मामले का संज्ञान लेने और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कहा।
यह मामला उस वक्त सामने आया, जब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जनता की परेशानी सुनने वाले एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। उसी वक्त एक महिला ने खड़े होकर अपनी परेशानी साझा की। आरोप सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने बिना कोई देरी किए अधिकारियों को गिरफ्तारी का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "उसे गिरफ्तार करो। इसे आज रात ही पकड़ो।" मुख्यमंत्री बहु-विवाह को लेकर यह व्यवहार ऐसे समय में सामने आया है, जब भाजपा शासित कई राज्यों में इसे प्रतिबंदित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी इसे लेकर मुखर रहे हैं।
बहु विवाह के खिलाफ मुख्यमंत्री हिमंत का ऐक्शन
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कुछ दिन पहले ही बजट के दौरान बहु-विवाह प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए थे। असम के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने घोषणा की कि बहु विवाह करने वाले पुरुषों को राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने 'असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964' में संशोधन का भी प्रस्ताव रखा, जिसके तहत बहु विवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देना है, साथ ही सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही भी बढ़ानी है।
भाजपा शासित राज्यों में लागू हो रहा यह नियम
आपको बता दें, भाजपा शासित राज्य समान नागरिक कानून की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था की जा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि न्याय के हिसाब से सभी लोगों को केवल एक शादी करने का अधिकार है। अगर दूसरी शादी करनी है, तो पहले पहली पत्नी को तलाक देना होगा। दरअसल, इस्लामिक कानून के तहत पुरुषों को चार शादियां करने की इजाजत है। भाजपा सरकारों का दावा है कि मुस्लिम महिलाओं के हालात सुधारने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
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लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें