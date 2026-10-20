भारत से क्या लेन-देन करने आ रहे मार्को रुबियो? टैरिफ विवाद के बीच आज जयशंकर से होगी चर्चा

भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो आज मुंबई में एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते, टैरिफ, ऊर्जा, रक्षा सहयोग, तकनीक ट्रांसफर और वीजा प्रतिबंधों जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

भारत-अमेरिका के रिश्तों में नई गर्मजोशी की कोशिश, जयशंकर से मिलेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो (फाइल फोटो)

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो मंगलवार यानी आज मुंबई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच वीजा प्रतिबंधों और टैरिफ की धमकियों को लेकर तनाव के बीच इस बैठक को रिश्तों में सुधार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। बातचीत में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और महत्वपूर्ण तकनीकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, दोनों देशों के मंत्री व्यापार और निवेश, ऊर्जा, रक्षा तथा महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका जाने की संभावना है। ऐसे में रुबियो और जयशंकर की यह मुलाकात उनकी यात्रा की तैयारियों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है।

मुंबई में होगी मुलाकात, जामनगर भी जाएंगे रुबियो अमेरिकी विदेश मंत्री पांच महीने से भी कम समय में दूसरी बार भारत आ रहे हैं। इस बार वह दिल्ली नहीं जाएंगे, बल्कि मुंबई में बैठक के बाद बुधवार को जामनगर रवाना होंगे।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, रुबियो मंगलवार दोपहर करीब 2:15 बजे मुंबई पहुंचेंगे। इसके बाद शाम करीब चार बजे उनकी जयशंकर से मुलाकात होगी। वह ताज पैलेस होटल में 26/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि भी देंगे और यूएस@250 कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मुंबई को बैठक के लिए चुने जाने को भारत के कारोबारी जगत तक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुंबई देश के प्रमुख कारोबारी केंद्रों में से एक है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर भी होगी चर्चा सूत्रों के मुताबिक, रुबियो भारत के कारोबारी समुदाय की प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। वह यह संदेश भी दे सकते हैं कि भारतीय बाजार में अमेरिकी और भारतीय, दोनों कंपनियों के लिए कारोबार बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं।

भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की ऊर्जा जरूरतें भी बातचीत का अहम हिस्सा हो सकती हैं। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति भारत की रूसी और खाड़ी देशों से होने वाली आपूर्ति को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इससे भारतीय बाजार की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहयोग मिलने की संभावना है।

चीन के प्रतिबंधों के बीच तकनीकी सहयोग पर जोर भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी साझेदारी और आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाए रखने के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। यह बातचीत ऐसे समय हो रही है, जब चीन ने महत्वपूर्ण तकनीकों के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने की दिशा में कदम उठाए हैं।

16 से 18 अक्टूबर के बीच चीन के वाणिज्य मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया था। इसमें 40 तकनीकों को प्रतिबंधित या सीमित निर्यात वाली वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। इन तकनीकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर विनिर्माण और सेल व जीन थेरेपी तकनीक से जुड़े बायोमेडिसिन क्षेत्र शामिल हैं।

रक्षा क्षेत्र में तकनीक हस्तांतरण और मेक इन इंडिया पर बात रक्षा क्षेत्र में बिक्री बढ़ाने और संयुक्त उत्पादन को लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक, इसमें खास तौर पर हवाई और समुद्री क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा, जहां अमेरिका के पास महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमताएं हैं।

भारतीय पक्ष लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में तकनीक हस्तांतरण की मांग करता रहा है। बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, अमेरिका से होने वाली रक्षा खरीद में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को किस तरह शामिल किया जा सकता है, इस पर भी दोनों पक्ष विचार कर सकते हैं।

वीजा प्रतिबंधों का मुद्दा भी उठाएगा भारत भारत और अमेरिका के संबंधों में वीजा तथा लोगों की आवाजाही पर लगी पाबंदियों का मुद्दा भी चर्चा में आ सकता है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय पक्ष यह बात रख सकता है कि भारतीय कारोबारी और कुशल पेशेवर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।