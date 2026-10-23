SIT से हो जांच: 500 CR वाले ऑडियो क्लिप मामले में जरांगे की नई मांग, CM फडणवीस को भी लपेटा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना के प्रतिनिधिमंडल ने जांच की मांग की है और भाजपा ने भी ऐसा ही किया है। इसलिए इस मामले की फॉरेंसिक तरीकों से पूरी जांच की जाएगी और जो भी सच्चाई होगी, उसे सामने लाया जाएगा।

महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर सुर्खियों में बने हुए हैं। जरांगे ने आरोप लगाया था कि उनका आंदोलन खत्म कराने के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने साजिश रची थी और इसके एवज में भाजपा से 500 करोड़ रुपये लिए थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिवसेना नेता ने अपने सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के जरिए यह रकम पहुंचाई गई थी। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एकनाथ शिंदे ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने न तो किसी से 500 करोड़ रुपये लिए हैं और न ही किसी को दिए हैं। उन्होंने जरांगे को यह आरोप साबित करने और सबूत पेश करने की चुनौती दी थी। इसके बाद जरांगे ने गुरुवार को एक ऑडियो क्लिप जारी किया था।

अब जरांगे ने शुक्रवार (23 अक्तूबर) को एक दिन पहले जारी की गई उसी ऑडियो क्लिप की SIT (विशेष जांच दल) से विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया, तो "सरकार और संबंधित नेताओं पर से जनता का भरोसा उठ जाएगा।" दरअसल, वायरल ऑडियो में एक महिला यह दावा करती सुनाई दे रही है कि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे के जरिए जरांगे को 500 करोड़ रुपये पहुंचाए गए थे।

क्लिप असली है, न कि AI: जरांगे अंकुशनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए जारांगे ने कहा कि यह क्लिप असली है, न कि AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इसके तार मुंबई और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने कहा, "सच का पता लगाने के लिए एक स्वतंत्र जांच जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) में काबिल और निष्पक्ष अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। जो लोग इसमें शामिल पाए जाएं, उनके खिलाफ बिना देरी के छापेमारी की जानी चाहिए, ताकि सबूत सामने आ सकें और सच्चाई का पता चल सके।"

CM फडणवीस को चेतावनी जारांगे ने मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे को चेतावनी देते हुए कहा, "सिर्फ इसलिए कि वे आपके अपने लोग हैं, सच को झूठ और झूठ को सच में न बदलें।" उन्होंने सत्ताधारी खेमे से जुड़े या सत्ता के करीब रहने वाले लोगों को बचाने की कोशिश न करने की भी चेतावनी दी। मराठा कार्यकर्ता ने आगे कहा कि शिंदे की कथित संलिप्तता पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और पैसों के लेन-देन (मनी ट्रेल) से जुड़ी सभी जानकारियां सार्वजनिक की जानी चाहिए। जारांगे ने जोर देकर कहा कि उन्हें बेवजह बदनाम नहीं किया जाना चाहिए।

तीन घंटे पहले ही कैसे वायरल हो गई? उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाए कि जिस ऑडियो क्लिप को उन्होंने जारी किया था, वह उससे तीन घंटे पहले ही कैसे वायरल हो गई। उन्होंने इस बात पर संदेह जताया कि क्लिप से जुड़ी घटना की तारीख और साल के बारे में शिवसेना नेता रामदास कदम को तब कैसे पता चल गया, जबकि ये जानकारियां अभी सार्वजनिक भी नहीं हुई थीं। जरांगे ने मांग की कि इन पहलुओं को SIT जांच में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग के सामने आने से जुड़ी घटनाओं के क्रम की बारीकी से जांच होनी चाहिए।

जनता का भरोसा उठ जाएगा इससे पहले दिन में, कदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरांगे पर आरोप लगाया कि वह डिप्टी CM शिंदे को "खत्म करने" के लिए BJP के साथ मिलकर साजिश रच रहे हैं। कदम ने कहा कि जरांगे मराठा समुदाय को बेवकूफ बना रहे थे और समुदायों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका पर्दाफाश हो गया है। इस पर जरांगे ने कहा, "अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है और सच्चाई सामने नहीं आती है, तो सरकार और संबंधित नेताओं से जनता का भरोसा उठ जाएगा।"