नया मुद्दा लेकर फिर मैदान में आ गए मनोज जरांगे; अब क्यों करने जा रहे मेगा-रैली, CM फडणवीस को होगी टेंशन?
जरांगे ने कहा कि किसान अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिलने, कुओं के सूखने और फसलों को हुए नुकसान से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारे और पीने के पानी की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अब महाराष्ट्र के किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को दशहरा रैली का आह्वान किया है। सोमवार को जरांगे ने साफ किया कि महाराष्ट्र में सूखे के बीच किसानों की समस्याएं उनकी दशहरा रैली का प्रमुख मुद्दा होंगी और यह रैली राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का मंच नहीं बनेगी। जरांगे ने जालना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी रैली मंगलवार को नारायणगढ़ में होगी। उन्होंने कहा, ''मेरे संबोधन में किसानों की परेशानी और महाराष्ट्र का कृषि संकट प्रमुख मुद्दा होगा, न कि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप। फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान, बढ़ते आर्थिक घाटे और पानी की कमी के बीच किसानों को आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए।''
जरांगे ने कहा, ''जाति या धर्म कोई भी हो, किसान की पहली पहचान मिट्टी से जुड़े व्यक्ति की होती है। हम इस संकट का मिलकर सामना करेंगे और अपने अधिकारों तथा सरकार से मिलने वाली सहायता के लिए संघर्ष करेंगे।'' उन्होंने दीपावली से पहले किसानों को पांच हजार रुपये अग्रिम सहायता राशि देने की राज्य सरकार की घोषणा की आलोचना करते हुए इसे अपर्याप्त बताया है। बता दें कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 14 अक्टूबर को घोषणा की थी कि दीपावली से पहले किसानों के बैंक खातों में पांच हजार रुपये की शुरुआती राहत राशि सीधे जमा की जाएगी। यह घोषणा ऐसे समय की गई, जब महाराष्ट्र में 85 प्रतिशत से अधिक तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था।
जरांगे ने गिनाईं किसानों की समस्याएं
जरांगे ने कहा कि किसान अपनी उपज के उचित दाम नहीं मिलने, कुओं के सूखने और फसलों को हुए नुकसान से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारे और पीने के पानी की कमी ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता ने राहत राशि को किसानों का अपमान बताते हुए आरोप लगाया कि सहायता पाने के लिए लाभार्थियों को जटिल कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। जरांगे ने आरोप लगाया कि संकट से जूझ रहे किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है, जबकि मंत्रियों के सरकारी आवासों की सजावट और नवीनीकरण पर बड़ी रकम खर्च की जा रही है।
अंतरवाली सराटी को गोद लेने का स्वागत
उन्होंने राज्य की मंत्री पंकजा मुंडे की ओर से उनके पैतृक गांव अंतरवाली सराटी को गोद लेने की घोषणा का स्वागत भी किया। यह गांव राज्य में मराठा आरक्षण आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है। जरांगे ने कहा कि यदि गांव को गोद लेने से उसका समग्र विकास होता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने वडिगोद्री-अंतरवाली सराटी सड़क को चार लेन का बनाने, गांव में सीमेंट-कंक्रीट की सड़कें बनवाने, पेवर ब्लॉक लगाने और स्कूलों, मंदिरों तथा मस्जिदों के आसपास के क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण करने की मांग की।
शराब की दुकानें बंद करने की मांग
उन्होंने गांव में शराब की दुकान को स्थायी रूप से बंद करने की मांग करते हुए कहा कि इन उपायों से अंतरवाली सराटी को एक आदर्श गांव बनाया जा सकेगा। जरांगे ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें घेरने और अलग-थलग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने दावा किया कि मराठा समुदाय का समर्थन हासिल कर चुके कुछ लोग अब उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।