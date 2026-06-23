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अब भी नहीं चल रहा टेलीग्राम? NEET की परीक्षा तक ही लगी थी रोक; यूजर्स परेशान

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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टेलीग्राम पर लगी रोक की समयसीमा खत्म होने के बाद भी बहुत सारे यूजर्स का कहना है कि वे इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि धीरे-धीरें सेवाओं चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी।

अब भी नहीं चल रहा टेलीग्राम? NEET की परीक्षा तक ही लगी थी रोक; यूजर्स परेशान

NEET यूजी के रीएग्जाम की वजह से सरकार ने देश में टेलीग्राम पर बैन लगा दिया था। सरकार ने ऐलान किया था कि 22 जून तक टेलिग्राम पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि समय सीमा बीतने के बाद भी बहुत सारे यूजर्स ना तो टेलिग्राम पर मेसेज भेज पा रहे हैं और ना ही रिसीव कर पा रहे हैं। सरकार ने 16 जून को आदेश जारी करते हुए कहा था कि टेलीग्राम और इससे जुड़े सारे यूआरएल 22 जून तक बंद रहेंगे। इसके अलावा प्लैटफॉर्म से मेसेज एडिटिंग फीचर को 20 जून तक बंद रखने को कहा गया था।

रिपोर्ट के मुताबिक 22 जून को समय सीमा पूरी होने के बाद 23 जून को भी बहुत सारे यूजर टेलीग्राम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि टेलीग्राम चला पा रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईटी अधिकारियों का कहना है कि बैन को आगे बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। हो सकता है कि सेवाओं फिर से शुरू करने में थोड़ा समय लग जाए और यह चरणबद्ध तरीके से किया जाए।

बता दें कि NEET UG की परीक्षाएं 3 मई को करवाई गई थी। पेपर लीक की खबरों के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके बाद 21 जून को फिर से नीट की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इस बार पेपर को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था की गई।

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टेलीग्राम पर क्यों लगाई गई थी रोक

टेलीग्राम पर स्टूडेंट्स नोट्स और जानकारियां ज्यादा शेयर करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसका सहारा लेकर पढ़ाई भी करते हैं। सरकार का मानना है कि पेपर लीक में भी टेलीग्राम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए परीक्षा से पहले ही टेलीग्राम को बैन किया गया। यह मामला भी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया था। हालांकि कोर्ट ने सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि लाखों छात्रों की भलाई के लिए लिया गया फैसला सही है।

अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि टेलीग्राम पर 'प्राइवेट माफिया' और 'पेपर लीक्ड नीट' जैसे ग्रुप बने हुए हैं। इन ग्रुप्स पर नकली क्वेश्चन पेपर देने के बदले 10 लाख रुपये तक मांगे जा रहे थे। सरकार ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा और उनको धोखाधड़ी से बचाने के लिए इस प्लैटफॉर्म को बैन करना जरूरी हो गया था।

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क्यों वॉट्सऐप से अलग है टेलीग्राम

टेलीग्राम कई मामलों में वॉट्सऐप से अलग हैं। दुनियाभर में इसके 100 करोड़ से ज्यादा ऐक्टिव यूजर हैं। जानकारी के मुताबिक टेलीग्राम का कोई बड़ा ऑफिस नहीं है और ना ही काम करने वाली लंबी-चौड़ी टीम है। रिपोर्ट में बताया गया कि इसे केवल 30 लोगों की टीम हैंडल करती है। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके ज्यादातर कर्मचारी रिमोट वर्क करते हैं। सारे कर्मचारी कंपनी के फाउंडर पावेल दुरोव को ही रिपोर्ट करते हैं। इसका ज्यादातर काम ऑटोमेशन और एडवांस क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है।

छोटी टीम होने की वजह से कई बार गलत चीजों को रोकने में यह प्लैटफॉर्म कामयाब नहीं हो पाता है। कंपनी 1 हजार से ज्यादा वाले ग्रुप में स्पॉन्सर्ड मेसेज दिखाती है जहां से इसे कमाई होती है। कई एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए भी लोगों को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके अंदर गेम्स और थर्ड पार्टी ऐप्स का भी सिस्टम है। यह टेलीग्राम स्टार नाम से डिजिटल करेंसी भी चलाता है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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