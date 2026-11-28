परिसीमन के बाद बदल जाएगा देश का चुनावी नक्शा, इन राज्यों में नहीं बढ़ेंगी सीटें?
सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह से 50 फीसदी सीटें बढ़ाना संभव नहीं है। कई केंद्र शासित प्रदेशों में एक ही सीट है। यहां अगर सीटें पहले की ही तरह रहती हैं तो लोकसभा का आंकड़ा 816 होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संसद की विशेष बैठक 30 नवंबर से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार के प्रस्ताव से राज्यों के बीच लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात बरकरार रहेगा। माना जा रहा कि इससे सरकार दक्षिणी राज्यों की उस आशंका को दूर करना चाहती है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से यूपी-बिहार जैसे अधिक आबादी वाले राज्यों की लोकसभा सीटें तेजी से बढ़ने और दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होने पर चिंता जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में 50% बढ़ोतरी की जाएगी, इसके बाद संख्या 850 हो जाएगी, जिसमें केंद्रशासित प्रदेशों की 35 सीटें होंगी।
महिला आरक्षण का रास्ता होगा साफ
परिसीमन के प्रस्ताव का सीधा संबंध महिला आरक्षण से है। परिसीमन के बाद 2029 के चुनाव से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा की एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है। यदि लोकसभा सदस्यों की संख्या 850 होती है तो एक-तिहाई के हिसाब से लगभग 280 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
समर्थन में कई दल
एनसीपी-एसपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को कहा, वह शनिवार को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होंगी। पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा, उनकी पार्टी परिसीमन का समर्थन करेगी। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस ने विधेयक का समर्थन करने की बात कही है। बीजद के सांसद संतृप्त मिश्रा ने महिला आरक्षण के प्रति समर्थन दोहराया।
|राज्य या केंद्र शासित प्रदेश
|मौजूदा सीटें
|परिसीमन के बाद सीटें
|उत्तर प्रदेश
|80
|120
|महाराष्ट्र
|48
|72
|पश्चिम बंगाल
|42
|63
|बिहार
|40
|60
|तमिलनाडु
|39
|59
|मध्य प्रदेश
|29
|44
|कर्नाटक
|28
|42
|गुजरात
|26
|39
|आंध्र प्रदेश
|25
|38
|राजस्थान
|25
|38
|ओडिशा
|21
|32
|केरल
|20
|30
|तेलंगाना
|17
|26
|असम
|14
|21
|झारखंड
|14
|21
|पंजाब
|13
|20
|छत्तीसगढ़
|11
|17
|हरियाणा
|10
|15
|दिल्ली
|07
|11
|जम्मू-कश्मीर
|5
|8
|उत्तराखंड
|5
|8
|हिमाचल प्रदेश
|4
|6
|अरुणाचल प्रदेश
|2
|3
|दादरा नगर हवेली
|2
|3
|गोवा
|2
|3
|मणिपुर
|2
|3
|मेघालय
|2
|3
|त्रिपुरा
|2
|3
|अंडमान और निकोबार
|1
|1
|चंडीगढ़
|1
|1
|लद्दाख
|1
|1
|लक्षद्वीप
|1
|1
|मिजोरम
|1
|1
|नगालैंड
|1
|1
|पुदुच्चेरी
|1
|1
|सिक्किम
|1
|1
कैसे बदलेगा लोकसभा का गणित
परिसीमन विधेयक के प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटों की वृद्धि होगी, हालांकि ऐसा करना संभव नहीं है। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें 50 फीसदी वृद्धि के बाद कोई पूर्ण संख्या ही नहीं मिलती है। जैसे कि तमिलनाडु में 50 फीसदी सीटों की वृद्धि के बाद 58.5 सीटें होंगी। ऐसी ही दिक्कत मध्य प्रदेश (29 सीट), पंजाब (13) और दिल्ली (7) के साथ भी है। ऐसे में राउंड फिगर में तमिलनाडु को 59 सीटें दी जा सकती हैं। अगर यही सिद्धांत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी अपनाया जाताहै तो लोकसभा की कुल संख्या 824 होगी। वहीं अगर किसी प्रदेश में एक ही सीट है तो इसकी संख्या दो करने पर 100 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। या फिर एक ही सीट बरकरार रखी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो लोकसभा की संख्या 816 ही रह जाएगी। (हिन्दुस्तान प्रिंट से सहयोग के साथ)
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें