तमिलनाडु में दो बसों की आमने-सामने की टक्कर; 11 की मौत, 40 घायल

तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को दो बसों के आमने-सामने जोरदार टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा तिरुप्पत्तूर के पास कुम्मानगुडी रोड पर हुआ।

Sun, 30 Nov 2025 06:44 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में रविवार को दो बसों के आमने-सामने जोरदार टक्कर में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 40 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, यह दर्दनाक हादसा तिरुप्पत्तूर के पास कुम्मानगुडी रोड पर हुआ। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। एक बस तिरुप्पुर से कराईकुड़ी जा रही थी, जबकि दूसरी बस कराईकुड़ी से दिन्दिगुल की ओर जा रही थी।

शिवगंगा जिले के पुलिस अधीक्षक शिव प्रसाद ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि टक्कर की सूचना मिलते ही मौके पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और पुलिसकर्मी तथा स्थानीय लोग घायलों को बचाने के लिए दौड़ पड़े।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि टक्कर के कारण दोनों वाहनों का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई यात्रियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। पुलिस के अनुसार, हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत शिवगंगा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि कई घायलों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।

वहीं हादसे के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है और घायलों को तत्काल बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के साथ-साथ मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

