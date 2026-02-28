आंध्र प्रदेश में पटाखा बनाने वाली यूनिट में लगी भीषण आग, 18 लोगों की मौत और कई गंभीर
घटना के समय इकाई में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं बताई जा रही हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई शव आसपास के खेतों में जाकर गिरे। कई अन्य घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
आंध्र प्रदेश के काकिनाडा जिले में शनिवार को सूर्या श्री फायर वर्क्स नामक पटाखा बनाने वाली यूनिट में विस्फोट से भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई है। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट सगिलि शन मोहन ने इसकी पुष्टि की है। घटना के समय इकाई में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं बताई जा रही हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई शव आसपास के खेतों में जाकर गिरे। कई अन्य घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।
सीएम नायडू ने पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट की घटना पर गहन समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर दुर्घटना के कारणों, बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय यूनिट में लगभग 20 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस बड़ी संख्या में पटाखा मजदूरों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने व प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
इस बीच, गोवा पुलिस ने पिछले साल दिसंबर में बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने की घटना के संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 13 आरोपियों में नाइट क्लब के मालिक भी शामिल हैं। अंजुना पुलिस ने इस मामले में मापुसा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष 4,150 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें 305 गवाहों के बयान हैं। उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब में 6 दिसंबर 2025 को लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए थे। आरोपपत्र में अजय गुप्ता, गौरव लूथरा और उनके भाई सौरभ लूथरा को नामजद किया गया है। वे मेसर्स बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अरपोरा एलएलपी के साझेदार हैं, जिसके पास बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का स्वामित्व है।