आंध्र प्रदेश में पटाखा बनाने वाली यूनिट में लगी भीषण आग, 18 लोगों की मौत और कई गंभीर

घटना के समय इकाई में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं बताई जा रही हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई शव आसपास के खेतों में जाकर गिरे। कई अन्य घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

आंध्र प्रदेश के काकिनाडा जिले में शनिवार को सूर्या श्री फायर वर्क्स नामक पटाखा बनाने वाली यूनिट में विस्फोट से भीषण आग लग गई। इसकी चपेट में आने से 18 लोगों की मौत हो गई है। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट सगिलि शन मोहन ने इसकी पुष्टि की है। घटना के समय इकाई में कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं बताई जा रही हैं। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कई शव आसपास के खेतों में जाकर गिरे। कई अन्य घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

सीएम नायडू ने पटाखा निर्माण इकाई में हुए विस्फोट की घटना पर गहन समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर दुर्घटना के कारणों, बचाव एवं राहत कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि घटना के समय यूनिट में लगभग 20 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस बड़ी संख्या में पटाखा मजदूरों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने व प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।