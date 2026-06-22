बंगाल के मदरसों पर ऐक्शन की तैयारी, कई पर चल सकता है बुलडोजर; शुभेंदु सरकार ने मांगी रिपोर्ट
शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जिला प्रशासन को 8000 मदरसों की लिस्ट देते हुए 5 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। मदरसों की फंडिंग, शिक्षक और कैरिकुलम की जांच की जाएगी। अवैध रूप से कब्जे वाली जमीन पर चलने वाले मदरसों पर बुलडोजर ऐक्शन भी हो सकता है।
उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही पश्चिम बंगाल में भी मदरसों पर ऐक्शन की तैयारी हो गई है। वहीं अल्पसंख्यक संगठनों का कहना है कि सरकार केवल मुसलमानों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अवैध रूप से या फिर निजी तौर पर चलाए जा रहे मदरसों की फंडिंग, कैरिकुलम, शिक्षकों की योग्यता और गतिविधियों की जानकारी जरूरी है। इसके अलावा अगर मदरसों में किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उनको बंद करने का भी आदेश दिया जाएगा। शिक्षा के लिए जरूरी मूलभूत ढांचे की भी जांच की जाएगी। अगर अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन पर मदरसा पाया जाता है तो ढहाने का भी आदेश दिया जा सकता है।
राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि इससे पहले की सरकार ने कभी मदरसों को लेकर जानकारी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और इसपर ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर मदरसे में किसी तरह की गड़बड़ी या फिर विदेशी फंडिंग का मामला पाया जाता है तो इसे बंद करने में जरा सा भी गुरेज नहीं होगा।
जिला प्रशासन को दे दिया गया आदेश
सरकार ने 5 जून को ही डीएम को इस तरह के मदरसों की लिस्ट थमा दी है और उनसे पांच जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा गया है। सरकार को रिपोर्ट मिलते ही मदरसों पर ऐक्शन शुरू हो सकता है। इसके अलावा मदरसों की फंडिंग की जानकारी इक्टठी करने के लिए एसाआईटी गठित कीजा सकती है। बंगाल के ऐसे 8000 मदरसों पर तलवार लटकी हुई है।
बंगाल की पूर्ववर्ती सरकार ने मदरसों की गिनती से संबंधित कोई आंकड़ा कभी जारी नहीं किया। हालांकि एक अधिकारी का कहना हैकि बंगाल में 2015 में करीब 11000 मदरसे थे। 2014 में खागरागढ़ ब्लास्ट के बाद एनआईए ने इतना जरूर कहा था कि खारिजी मदरसाओं में ही जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे संगठन ऐक्टिव हैं। एनआईए ने कहा था कि मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है।
वहीं 601 ऐसे मदरसे भी हैं जिनको सरकार से कोई फंड नहीं मिलता है लेकिन उनका कैरिकुलम सरकार से अप्रूव्ड है। स्थानीय नेता ऐसे मदरसों को फंडिंग कर सकते हैं। सरकारी ऐडेड मदरसे और रजिस्टर्ड अन ऐडेड मदरसे भ हैं जो कि पश्चिम बंगाल बोर्ड के हिसाब से चलते हैं। इसके अलावा अरबी और धर्मशास्त्र की शिक्षा अलग से दी जाती है।
क्या हैं खारिजी मदरसे
खारिजी मदरसे वै हैं जो कि रूढ़िवादी तरीके से चलाए जाते हैं और औपचारिक रूप से बोर्ड से उनका कोई लेना देना नहीं हैं। इनका प्रबंधन किसी मस्जिद कमेटी या फिर वक्फ या उलेमा नेटवर्क से होता है। इसका उद्देश्य मौलवी या फिर इस्लामिक धर्मगुरु बनाना होता है। 2002 में एक 141 पेज की रिपोर्ट में कहा गया था कि ऐसे मदरसों को चिह्नित करना जरूरी है। हालांकि टीएमसी की सरकार आने के बाद ममता बनर्जी की सरकार ने 10 हजार मदरसों को मान्यता देने का ऐलान किया।
ममता सरकार ने कहा था कि मान्यता के लिए अप्लाई करने वाले मदरसों को पूरा ब्यौरा देना होगा। इस वजह से केवल 1400 मदरों ने आवेदन किया। इनमें से 235 को ही मान्यता दी गई। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले करीब 366 मदरसों को मान्यता दी गई।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें