मुस्लिम देशों से बड़ी संख्या में लौटाए जा रहे भारतीय, सालभर में ही डिपोर्ट हुए 19 हजार से ज्यादा लोग
अरब देशों और अमेरिका से हर साल करीब 10 से 20 हजार लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। वहीं भारत में रहने वाले अवैध प्रवासियों को काफी कम संख्या में वापस भेजा जाता है।
देश में अवैध आप्रवासन राजनीतिक मुद्दा बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार प्रतिवर्ष दो-ढाई हजार ही ऐसे लोगों को हिरासत में ले पाती है या फिर वापस उनके देश भेज पाती है। दूसरी तरफ विदेश में अवैध रूप से रह रहे तकरीबन 19-20 हजार भारतीय हर साल हिरासत में लिए जाते हैं या फिर डिपोर्ट किए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से संसद में रखे गए आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है।
एक साल में डिपोर्ट हुए 19811 भारतीय
खाड़ी देशों और अमेरिका से सबसे ज्यादा भारतीय डिपोर्ट होते हैं। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में करीब 19811 भारतीयों को अवैध आप्रवास के आरोप में हिरासत में लिया गया और फिर उन्हें वापस भेजा गया।
क्यों हिरासत में लिए जाते हैं भारतीय
नजदीकी होने के कारण खाड़ी देशों में जहां बड़े पैमाने पर भारतीय रोजगार के लिए जाते हैं और कई बार वीजा का नवीनीकरण नहीं होने के कारण अवैध रूप से कार्य करने लगते हैं। लेकिन, कई छोटे-छोटे देशों से भी भारतीयों को अवैध आप्रवासन में हिरासत में लिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में जॉर्जिया में 12, कोलंबिया में 30, जमैका में 3, लिथुआनिया में 4, माल्टा में 3, स्लोवाक में 27 तथा बांग्लादेश में 231 भारतीयों को हिरासत में लिया गया या फिर डिपोर्ट किया।
भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिए जाने के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं। लेकिन, अलग-अलग सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार साल में करीब 2-2.5 हजार विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया जाता है तथा फिर तय प्रक्रियाओं को पूरा कर उन्हें डिपोर्ट किया जाता है।
2025 के आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका से 3500 भारतीयों को वापस भेजा गया। इसके अलावा यूएी से 7896, मलेशिया से 1675 और म्यांमार से 1676 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। कंबोडिया से 1300 भारतीयों को वापस भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें