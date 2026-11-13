NDA में जाना चाहते हैं INDIA अलायंस के कई नेता, NCP के 22 विधायक टूटने के आसार

NCP यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का विलय होगा या नहीं, अब तक स्पष्ट नहीं है। एक ओर जहां सांसद सुप्रिया सुले ने इनकार कर दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार की एनसीपी ने साफ कर दिया है कि विधायक नहीं टूटेंगे।

NCP के दोनों गुटों में विलय को लेकर वरिष्ठ नेता शरद पवार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। (@Shivsenaofc X/ANI Photo)

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर किसी पार्टी में बड़े स्तर पर टूट या दल बदल देखने को मिल सकता है। खबर है कि दिग्गज नेता शरद पवार की पार्टी के अधिकांश विधायक विलय और NDA यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में जाने का मन बना रहे है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। वहीं, अटकलें ये भी हैं कि गुट के अंदर ही 4 अलग अलग धड़े बन गए हैं। खास बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार समूह के 20 से 22 विधायकों के टूटने की अटकलें भी जारी हैं।

NCP के दोनों बड़े गुटों में बदलाव की अटकलों का दौर लंबे समय से चला आ रहा है। हालांकि, पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के जनवरी में निधन के बाद चर्चाओं में विराम लगता नजर आया था। हाल ही में प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जैसे बड़े नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मीटिंग ने फिर हवा दे दी थी। हालांकि, दोनों ही धड़े विलय की बात से इनकार कर रहे थे। अब लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने भी कह दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

शरद पवार की पार्टी में हलचल अटकलें हैं कि शरद पवार की पार्टी में बड़े स्तर पर चर्चाओं का दौर जारी है। वार्ता ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शरद पवार गुट के वरिष्ठ विधायकों का एक धड़ा दोनों राकांपा गुटों के विलय और उसके बाद सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होने के पक्ष में है। माना जा रहा है कि अधिकांश वरिष्ठ विधायक इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं।

हालांकि, इस मुद्दे पर शरद पवार खेमे में एकजुटता नहीं है। जहां वरिष्ठ नेता सरकार में शामिल होने के इच्छुक हैं वहीं विधायक रोहित पवार कथित तौर पर इस कदम के खिलाफ हैं। विधायक रोहित पाटिल ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कीं हैं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि विलय को लेकर पार्टी जो भी अंतिम फैसला लेगी वह उसे स्वीकार कर लेंगे।

17 बैठकें पहले भी हो चुकी हैं एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि जब अजीत पवार जीवित थे तब विलय की संभावना पर चर्चा करने के लिए कथित तौर पर 17 बैठकें हुई थीं। उस समय चर्चा की जा रही शर्तों में से एक यह थी कि शरद पवार को विलय की प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहिए। बताया जा रहा है कि अभी चल रही बातचीत में भी कुछ ऐसा ही विचार किया जा रहा है, जिसके तहत NDA सरकार में शामिल होने से जुड़े फैसले लेने की प्रक्रिया में शरद पवार के शामिल होने की उम्मीद नहीं है।

विधायक टूटने के आसार शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा था, 'सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी अलग हो सकते हैं... अगर वे अपने मूल घर में लौटते हैं, तो यह विलय नहीं कहलाएगा। या फिर वे चुनावों से पहले किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकते हैं।' हालांकि, उस दौरान उन्होंने किसी भी विधायक का नाम नहीं लिया था।

एनसीपी का दावा- कोई कहीं नहीं जाएगा एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने विधायक टूटने की चर्चाओं को खारिज किया है। उन्होंने कहा है, 'हमारी पार्टी एकजुट है। सभी 41 विधायक सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कोई कहीं नहीं जा रहा है और पार्टी में कोई टूट नहीं होगी।' विलय की अटकलों पर उन्होंने कहा था, 'इसलिए, मुझे नहीं लगता कि विलय को लेकर चल रही इन अटकलों में कोई सच्चाई है।'

शरद पवार से मिलने जाएंगे तटकरे ने कहा, 'शरद पवार ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें गढ़ा है। हम एक खास राजनीतिक विचारधारा के कारण अजीत दादा के नेतृत्व में NDA में शामिल हुए। फिर भी शरद पवार हमारे सम्मानित नेता बने हुए हैं। उनसे मिलने में कुछ भी गलत नहीं है। जब भी मैं मुंबई में रहूंगा, तो उनसे जरूर मिलूंगा।' वहीं, पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल पहले ही पवार से मुलाकात कर चुके हैं।