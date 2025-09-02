आजाद मैदान छोड़ेंगे मनोज जरांगे? जनता की परेशानी को लेकर हाई कोर्ट से मांगी माफी

मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने हाई कोर्ट से माफी मांगी है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने कहा था कि मंगलवार तक प्रदर्शनकारी सड़कें खाली कर दें।

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने हाई कोर्ट से माफी मांगी है। मनोज जरांगे ने कहा, कुछ प्रदर्शनकारियों के उपद्रव और सड़कों को जाम करने की वजह से आम लोगों को परेशानी हुई है और इसके लिए वह क्षमाप्रार्थी हैं। एक दिन पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आंदोलन को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि इस प्रदर्शन के चलते शहर पंगु हो गया है। कोर्ट ने कहा था कि मराठा प्रदर्शनकारी मंगलवार दोपहर 3 बजे तक सभी सड़कें खाली कर दें।

हाई कोर्ट ने फिर दिया अल्टिमेटम मंगलवार को एक बार फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि मनोज जरांगे और उनके समर्थक 3 बजे तक आजाद मैदान खाली कर दें। वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती सेठे की बेंच ने यहां तक कह दिया कि अगर 3 बजे तक माहौल शांत नहीं हुआ और प्रदर्शनकारी आजाद मैदान से नहीं निकले तो वे भी सड़क पर उतर पड़ेंगे।

मंगलवार सुबह ही मुंबई पुलिस ने भी मनोज जरांगे पाटिल को आजाद मैदान खाली करने का नोटिस जारी किया है। पुलिस का कहना है कि केवल 5 हजार लोगों को प्रदर्शन के लिए इजाजत दी गई थी। वहीं आजाद मैदान में ज्यादा लोग जमा हो गए हैं। प्रदर्शनकारयों के उपद्रव और वाहनों की वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में आदेश का उल्लंघन करने की सूरत में आजाद मैदान में प्रदर्शन की परमीशन भी रद्द की जाती है। वहीं इस नोटिस के बाद मनोज जरांगे ने कहा, मैं मांगें पूरी होने तक मुंबई नहीं छोड़ूंगा।