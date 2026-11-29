'मन की बात' का 140वां एपिसोड, पीएम मोदी बोले- युवाओं के लिए बड़ा खतरा है नशा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि युवाओं के लिए नशे की लत बड़ी चुनौती है। कई युवा इससे निकलकर प्रेरणा बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां भी आप जाते हैं वहां का संग्रहालय जरूर देखें।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि नशे की लत युवाओं की आकांक्षाओं के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन कई लोग अपने दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के दम पर इससे उबरकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात से संतोष है कि देश में नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज की सक्रिय भागीदारी बढ़ रही है।
नशे से उबरने की कहानी सुनकर भावुक हो गए पीएम
उन्होंने कहा, 'नशे की लत युवाओं के सपनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कई युवा अपने दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति के दम पर नशे की लत से बाहर निकलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं।' प्रसारण के दौरान, प्रधानमंत्री ने नशे की लत से छुटकारा पा चुके एक युवक से भी बात की जिसने अपने सफर तथा संघर्षों के बारे में बताया। उसके बारे में बताते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 'नशा मुक्त युवा अभियान' भी पूरे जोर-शोर से जारी है।
संचार साथी ऐप की बात
अलग-अलग कारणों से लोगों के मोबाइल फोन खो जाने की समस्या का जिक्र करते हुए, मोदी ने कहा कि 'संचार साथी' ऐप उपयोगकर्ताओं को खोए या चोरी हुए फोन का पता लगाने, संदिग्ध धोखाधड़ी वाली कॉल की रिपोर्ट करने और डिजिटल स्पेस को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद करता है। प्रधानमंत्री ने 'आईगॉट कर्मयोगी' प्लेटफॉर्म के बारे में भी बात की, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए 17 भारतीय भाषाओं में 7,000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा, "लाखों सरकारी कर्मचारियों ने कई पाठ्यक्रम पूरे किए हैं। कुछ लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता की पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि अन्य भारतीय सांकेतिक भाषा सीख रहे हैं।'
संग्रहालय देखने की सलाह
मोदी ने कहा कि भारत के संग्रहालय वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं और पटना स्थित बिहार संग्रहालय को दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संग्रहालयों की सूची में नौवां स्थान मिला है। उन्होंने कहा, "इस सूची में बिहार संग्रहालय एशिया में पहले स्थान पर है।" पीएम मोदी ने गुजरात के वडनगर स्थित 'अनंत अनादि वडनगर पुरातात्विक अनुभवात्मक संग्रहालय' का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वडनगर में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान, अलग-अलग ऐतिहासिक काल की कई वस्तुएं मिलीं, और खुदाई वाली जगहों पर एक संग्रहालय बनाया गया है।
कला की दुनिया में देश की एक और उपलब्धि के बारे में बताते हुए उन्होंने इटली के 'वेनिस आर्ट बायएनाले' में भारत के पवेलियन को सर्वश्रेष्ठ चुने जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय कलाकारों ने दिखाया है कि देश की पारंपरिक कलाओं को नये रूप में प्रस्तुत किए जाएं वे पूरी दुनिया का मन मोह लेती हैं।
पीएम मोदी ने बताया कि अपने देश में भी कला, वास्तुकला और डिजाइन का एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में दिल्ली में 'बायएनाले' की शुरुआत होगी। इस बार 108 दिन तक देश की ऐतिहासिक स्मारकें, म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज इस उत्सव का हिस्सा बनेंगी। उन्होंने लोगों से परिवार से साथ इस आयोजन शामिल होने की अपील की।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें