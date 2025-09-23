manish tewari gen z statement bjp connects with rahul gandhi जेन-Z किसी को…मनीष तिवारी ने कर दिया राहुल गांधी पर हमला? देनी पड़ी सफाई, India News in Hindi - Hindustan
जेन-Z किसी को…मनीष तिवारी ने कर दिया राहुल गांधी पर हमला? देनी पड़ी सफाई

मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जेन- एक्स, वाई, जेड किसी के विशेषाधिकार को बर्दाश्त नहीं करती। बीजेपी ने इस बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया। 

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 03:07 PM
कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सोशल मीडिया पर दिए गए एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। तिवारी ने एक पोस्ट में कहा था, जेनरेशन X, Y, Z अब किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करती है। बीजेपी ने उनके इस बयान को राहुल गांधी से जोड़ दिया। बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए राहुल गांधी को अल्टिमेट नेपो किड करार दे दिया है।

मनीष तिवारी ने बीते कुछ सालों में दक्षिण एशियाई देशों में हुए आंदोलन और तख्तापलट का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा, हाल ही में नेपाल में जेन-Z के आंदोलन के बाद सरकार गिर गई और फिर अंतरिम सरकार गठित की गई। इसी तरह श्रीलंका में 2023 में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था। 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा। इसके अलावा फइलीपीन्स में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के विरोध प्रदर्शन हुए। इसके पीछे एक ही मेसेज है कि जेनरेशन X, Y, Z किसी के विशेषाधिकार को स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

मनीष तिवारी के इस बयान पर बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि, राहुल गांधी भारतीय राजनीति के 'अल्टिमेट नेपो किड' है। जेनरेशन एक्स ही नहीं अब तक कांग्रेस के दिग्गज भी उनकी इस पिछड़ी राजनीति से ऊब चुके हैं। कांग्रेस के भीतर से ही बगावत की बू आ रही है।

बीजेपी की इस प्रतिक्रिया के बाद मनीष तिवारी को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, काश, कुछ लोग इस जिंदगी में बड़े हो पाते। उन्होंने कहा कि उनका बयान बीजेपी या फिर कांग्रेस तक सीमित नहीं है बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया की घटनाओं के व्यापक परिपेक्ष्य के बारे में है। मनीष तिवारी ने यह भी कहा कि इन सारी घटनाओं का असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। ऐसे में इनको ठीक से समझना और समझाना चाहिए।

