मणिपुर में हिंसा के बीच NIA का ऐक्शन, 10 आरोपी गिरफ्तार; मुख्यमंत्री ने बताया शांति का क्या रास्ता
2 साल पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं।
मणिपुर में बीते 2 सालों से जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बल शांति स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान राज्य में जातीय हिंसा से जुड़े 6 अलग-अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक एजेंसी ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की थी। राज्य के इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, उखरुल, चंदेल और फेरज़ॉल जिलों में कई जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप
अलग-अलग मामलों की जांच से यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों ने मणिपुर में जातीय अशांति के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन पर सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला करने, सुरक्षा एजेंसियों से हथियार और गोला-बारूद लूटने और बैंकों में डकैती और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने के आरोप शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया शांति का रास्ता
इस बीच मणिपुर कद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा है कि जब तक लोगों से अवैध हथियार वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक राज्य में स्थायी शांति स्थापित होना मुश्किल है। बता दें कि मणिपुर में 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों और अवैध रूप से खरीदे गए हथियारों का लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने टेंगनुपाल जिले के हीकाकपोकपी में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में शांति बहाली के लिए अलग-अलग समुदायों के बीच बातचीत शुरू हो चुकी हैं और बातचीत के जरिए से ही संकट का समाधान निकाला जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में रहने वाले सभी समुदायों के लिए एकजुट मणिपुर ही आगे का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा, "विभिन्न समुदायों के कई समूह शांति बहाली पर चर्चा के लिए मेरे आधिकारिक आवास पर मुझसे मिलने आ चुके हैं। अगर मैतेई, कुकी और नागा केवल अपने बारे में सोचना जारी रखते हुए लड़ते रहे, तो राज्य कभी विकास नहीं कर पाएगा।"
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लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें