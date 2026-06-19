मणिपुर में हिंसा के बीच NIA का ऐक्शन, 10 आरोपी गिरफ्तार; मुख्यमंत्री ने बताया शांति का क्या रास्ता

2 साल पहले राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं।

मणिपुर में बीते 2 सालों से जारी हिंसा के बीच सुरक्षा बल शांति स्थापित करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने मणिपुर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन चलाया। इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान राज्य में जातीय हिंसा से जुड़े 6 अलग-अलग मामलों में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

एनआईए ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी सूचना दी है। प्रेस रिलीज के मुताबिक एजेंसी ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई की थी। राज्य के इंफाल ईस्ट, इंफाल वेस्ट, बिष्णुपुर, चुराचांदपुर, उखरुल, चंदेल और फेरज़ॉल जिलों में कई जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाकर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

सुरक्षा बलों पर हमले के आरोप अलग-अलग मामलों की जांच से यह खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार किए गए इन सभी आरोपियों ने मणिपुर में जातीय अशांति के दौरान हुई हिंसक घटनाओं में बेहद सक्रिय भूमिका निभाई थी। इन पर सुरक्षा बलों पर जानलेवा हमला करने, सुरक्षा एजेंसियों से हथियार और गोला-बारूद लूटने और बैंकों में डकैती और लूटपाट की वारदातों को अंजाम देने के आरोप शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया शांति का रास्ता इस बीच मणिपुर कद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने कहा है कि जब तक लोगों से अवैध हथियार वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक राज्य में स्थायी शांति स्थापित होना मुश्किल है। बता दें कि मणिपुर में 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के बाद से सुरक्षा बलों से लूटे गए हथियारों और अवैध रूप से खरीदे गए हथियारों का लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा है। राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से सुरक्षा बल लगातार तलाशी अभियान भी चला रहे हैं। मई 2023 से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।