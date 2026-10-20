अब मणिपुर हिंसा पर सरकार को घेरने की तैयारी! इंडिया गुट ने की ऑल पार्टी मीटिंग की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने बिगड़ती कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने और राज्य में शांति बहाली के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया है।

मणिपुर के थौबल के चेरापुर में एक म्यूजिक प्रोग्राम के दौरान दो समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद कथित तौर पर चार घरों और दुकानों में आग लगा दी गई।

मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में उग्रवादियों द्वारा लकड़ी एकत्र करने गए 3 मैतेई नागरिकों की हत्या के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक माहौल एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण हो गया है। इस घटना से भड़के जनाक्रोश और जगह-जगह जारी प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन 'INDIA' ब्लॉक के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह से उनके आधिकारिक आवास (बाबूपाड़ा) पर मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने गिरती कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री से तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने और राज्य में शांति बहाली के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया है।

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ और क्या सुझाव दिए गए? सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई इस बैठक में विपक्ष के प्रमुख नेता शामिल हुए। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह, कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह, लोकसभा सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजाम, विधायक ओकराम सुरजाकुमार और 'INDIA' ब्लॉक के अन्य घटक दलों के वरिष्ठ प्रतिनिधि।

विपक्ष ने मांग की कि सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए।

अगर जरूरत हो, तो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने और ज्ञापन सौंपने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से समय निर्धारित किया जाए।

निर्दोष नागरिकों की हत्याओं को रोकने और ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा दुरुस्त करने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए जाएं।

विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बाद मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "INDIA ब्लॉक के प्रतिनिधियों ने मुझसे मुलाकात कर मौजूदा सुरक्षा स्थिति पर अपनी चिंताएं जताई हैं और सर्वदलीय बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। मैंने उनकी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना है और आश्वासन दिया है कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। शांति बनाए रखने और राज्य में स्थिति सामान्य करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर सार्थक चर्चा हुई है।"

नोंगशुम हत्याकाण्ड, शव रखकर प्रदर्शन और 48 घंटे का बंद यह राजनीतिक घटनाक्रम सोमवार को इम्फाल ईस्ट के उयुमपोक और नोंगशुम क्षेत्र में हुई दुखद घटना के बाद देखने को मिला है।

नोंगशुम के पास जंगल में लकड़ी लेने गए तीन ग्रामीणों पर बंदूकधारियों ने हमला कर उनकी हत्या कर दी थी।

इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सोमवार को दो शवों को सीधे मुख्यमंत्री के आधिकारिक बंगले के मुख्य गेट के बाहर लाकर रख दिया था और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए भारी प्रदर्शन किया था।

हत्याओं के विरोध में नागरिक संगठनों ने पूरे मणिपुर में 48 घंटे के बंद का आह्वान किया, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही।