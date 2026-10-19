मणिपुर हिंसा: CM आवास के बाहर छोड़ गए शव, दो लोगों की मौत के बाद बढ़ा तनाव

शव को मुख्यमंत्री आवास के सामने छोड़ दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और राज्य में जारी हिंसा पर सख्त कदम उठाने की मांग की।

मणिपुर में यह उग्र प्रदर्शन कुकी उग्रवादियों के दो मैतेई युवकों की कथित हत्या के विरोध में हुआ।

जातीय हिंसा से जूझ रहे राज्य मणिपुर में सोमवार को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई, जब लोगों का एक उग्र समूह मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के इम्फाल स्थित आधिकारिक बंगले के बाहर एक व्यक्ति का शव लेकर पहुंच गया और उसे मेन गेट के ठीक सामने रखकर प्रदर्शन करने लगा। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मुख्यमंत्री आवास के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी पूरी तरह अचंभित रह गए और आनन-फानन में पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया।

2 मैतेई युवकों की हत्या के बाद भड़का आक्रोश यह उग्र प्रदर्शन कुकी उग्रवादियों के दो मैतेई युवकों की कथित हत्या के विरोध में हुआ।

शव को मुख्यमंत्री आवास के सामने छोड़ दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों और मृतक के परिजनों ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और राज्य में जारी हिंसा पर सख्त कदम उठाने की मांग की।

इम्फाल पश्चिम जिले में बढ़ते तनाव को देखते हुए त्वरित प्रतिक्रिया बल (QRT) और राज्य पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियों को मुख्यमंत्री आवास और आसपास के संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दिया गया है।

इम्फाल ईस्ट जिले में दो लोगों की हत्या मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में सोमवार को संदिग्ध उग्रवादियों ने कथित तौर पर जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने वालों के एक समूह पर गोलीबारी की, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि 10 से अधिक लोग सुबह करीब सात बजे जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए नोंगशुम के पास की पहाड़ियों में गए थे, तभी संदिग्ध उग्रवादियों ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया।

उन्होंने बताया कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गोली लगने से घायल हो गए। उन्होंने कहा कि शवों को वहां से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि करीब तीन लोगों का अभी पता नहीं चल पाया था।

इम्फाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए एक घायल व्यक्ति ने कहा, "जब हम जलावन की लकड़ियां लाद रहे थे, तभी अचानक हम पर गोलीबारी शुरू कर दी गई।"

पूर्वोत्तर और दिल्ली में मणिपुर की गूंज यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब तीन साल से ज्यादा समय से मणिपुर में जारी कुकी-मैतेई जातीय संघर्ष का मुद्दा संसद से लेकर दिल्ली की सड़कों तक गरमाया हुआ है।

हाल ही में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के विधायक कुणाल घोष ने भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने इतने सुरक्षा बल समय रहते मणिपुर में भेजे होते, तो वहां का संकट काफी पहले सुलझ गया होता।

मई 2023 से शुरू हुई इस जातीय हिंसा और हालिया घर्षण में अब तक 300 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।