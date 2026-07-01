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मणिपुर में फिर भड़की चिंगारी! बफर जोन की तरफ बढ़े 200 कुकी, राशन-दवा का संकट

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, इंफाल
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मणिपुर में नागा संगठनों की आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ कुकी समुदाय ने उग्र प्रदर्शन किया है। आवश्यक वस्तुओं की किल्लत से नाराज प्रदर्शनकारियों को सुरक्षाबलों ने बफर जोन पर रोका। तनाव बरकरार।

मणिपुर में फिर भड़की चिंगारी! बफर जोन की तरफ बढ़े 200 कुकी, राशन-दवा का संकट

मणिपुर में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इंफाल वेस्ट और कांगपोकपी जिले की सीमा पर उस वक्त स्थिति बेकाबू होने लगी, जब कुकी समुदाय के लोगों ने नागा समूहों द्वारा लगाई गई 'आर्थिक नाकेबंदी' के खिलाफ उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप होने से नाराज कुकी प्रदर्शनकारियों ने बफर जोन की ओर मार्च किया, जिसके बाद इलाके में भारी सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा विवाद 6 नागा नागरिकों की हत्या से जुड़ा है। नागा संगठनों का आरोप है कि इन नागरिकों का लेलोन वैफेई से अपहरण किया गया था और बाद में कुकी नेशनल फ्रंट (KNF-P) के उग्रवादियों को सौंप दिया गया, जहां उनकी हत्या कर दी गई। इसके विरोध में युनाइटेड नागा काउंसिल (UNC), नागा पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (NPO), और ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर (Ansam) जैसे संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) पर अनिश्चितकालीन नाकेबंदी कर दी है। नागा समूहों ने साफ कर दिया है कि जब तक दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती और उनके 'चार्टर ऑफ डिमांड' को लागू नहीं किया जाता, यह नाकेबंदी जारी रहेगी।

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कुकी प्रदर्शनकारियों का मार्च और सुरक्षाबलों की कार्रवाई

इस आर्थिक नाकेबंदी के कारण कांगपोकपी जिले के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई लगभग पूरी तरह कट गई है। इसी के विरोध में मंगलवार को मोटबुंग और गामगिफई इलाके से करीब 200 कुकी प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। वे नमदिलोंग (कंगलातोंग्बी क्षेत्र) की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन संवेदनशील सीमा पर तैनात सुरक्षाबलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी इसी इलाके में उस वक्त झड़पें हुई थीं, जब सुरक्षाबलों ने कुकी नागरिकों को इस रास्ते से एस्कॉर्ट करने की कोशिश की थी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे।

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अल्टीमेटम खत्म, गहराया संकट

हालात की गंभीरता को देखते हुए कुकी-जो संगठन कमिटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (CoTU) ने केंद्र और मणिपुर सरकार को शनिवार आधी रात से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उनकी मांग थी कि राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय राजमार्गों पर आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आवाजाही तुरंत सुनिश्चित की जाए। यह डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है।

दूसरी तरफ, नागा छात्र और महिला संगठनों (SDWA, SDSA) ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए चेतावनी दी है कि जो भी इस नाकेबंदी और आंदोलन का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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