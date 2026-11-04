जलते मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार? विपक्ष ने कर ली बड़ी तैयारी; राहुल गांधी खुद संभालेंगे कमान

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस महीने के अंत या दिसबंर की शुरुआत में बड़ी रैली कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी को मणिपुर में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। पिछले चुनावों में पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं।

राज्य के अलग अलग समुदायों के बीच हिंसक झड़प की वजह से जलते मणिपुर में जल्द ही चुनाव होने हैं। अगले साल होने वाले चुनावों से पहले खबर है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर सकता है। कांग्रेस गठबंधन के सभी घटकदलों को साथ लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इनमें लेफ्ट पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव ठाकरे) और एनसीपी (शरद पवार) शामिल हो सकती है।

प्रदेश कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि मणिपुर में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा की अगुवाई वाली राज्य और केंद्र सरकार शांति बनाए रखने में विफल रही है। ऐसे में पार्टी कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है।

राहुल गांधी खुद संभालेंगे कमान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस महीने के अंत या दिसबंर की शुरुआत में बड़ी रैली कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी को मणिपुर में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

क्या रहे थे नतीजे? बता दें कि मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीट हैं, पर पिछले दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अलावा लेफ्ट पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी अलग-अलग चुनाव लडती रही हैं। ऐसे में भाजपा से मुकाबले के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन के घटकदलों को एकजुट कर सकती है। 2022 के चुनाव में भाजपा को 32 सीट के साथ 38 फीसदी वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस 17 प्रतिशत वोट के साथ सिर्फ पांच सीट जीत पाई थी।