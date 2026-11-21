राहुल गांधी ने कहा कि पहले हिंसा ने सैकड़ों परिवारों के घर उजाड़े और अब जहरीली शराब लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अब भी सोई हुई है। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

मणिपुर में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि मणिपुर की बीजेपी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हिंसा ने सैकड़ों परिवारों के घर उजाड़े और अब जहरीली शराब लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अब भी सोई हुई है। उन्होंने मांग की कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवारों को बिना देरी पूरा सहयोग व उचित मुआवजा दिया जाए।

यह मामला मणिपुर के चंदेल जिले के चकपी करोंग इलाके का है, जहां स्थानीय स्तर पर तैयार की गई शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शराब में मेथनॉल नाम का जहरीला रसायन मिला होने की आशंका है। इस घटना में अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, करीब 150 मरीज इम्फाल स्थित शिजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा कई अन्य मरीज बाबिना हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। प्रभावित लोगों में ज्यादातर चंदेल जिले के चकपी करोंग और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। इनमें वयस्क और अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। अस्पताल पहुंचाए गए कई मरीजों में मेथनॉल विषाक्तता से जुड़े लक्षण दिखाई दिए हैं। हालांकि, शराब कहां से आई और उसमें जहरीला पदार्थ कैसे मिला, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

घटना की जांच के आदेश मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को इम्फाल के शिजा हॉस्पिटल और बाबिना हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। उन्होंने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने चंदेल जिले में प्रभावित लोगों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी। इसके साथ ही जरूरी दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं।