'दोषियों पर तुरंत हो सख्त कार्रवाई, सरकार सो रही', मणिपुर शराबकांड पर भड़के राहुल गांधी
राहुल गांधी ने कहा कि पहले हिंसा ने सैकड़ों परिवारों के घर उजाड़े और अब जहरीली शराब लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अब भी सोई हुई है। इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।
मणिपुर में जहरीली शराब पीने से 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 150 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस मामले को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि मणिपुर की बीजेपी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। राहुल गांधी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राहुल गांधी ने कहा कि पहले हिंसा ने सैकड़ों परिवारों के घर उजाड़े और अब जहरीली शराब लोगों की जिंदगी तबाह कर रही है, लेकिन राज्य सरकार अब भी सोई हुई है। उन्होंने मांग की कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए और प्रभावित परिवारों को बिना देरी पूरा सहयोग व उचित मुआवजा दिया जाए।
यह मामला मणिपुर के चंदेल जिले के चकपी करोंग इलाके का है, जहां स्थानीय स्तर पर तैयार की गई शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, शराब में मेथनॉल नाम का जहरीला रसायन मिला होने की आशंका है। इस घटना में अब तक कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, करीब 150 मरीज इम्फाल स्थित शिजा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलाज के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा कई अन्य मरीज बाबिना हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं। प्रभावित लोगों में ज्यादातर चंदेल जिले के चकपी करोंग और आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। इनमें वयस्क और अधेड़ उम्र के लोग शामिल हैं। अस्पताल पहुंचाए गए कई मरीजों में मेथनॉल विषाक्तता से जुड़े लक्षण दिखाई दिए हैं। हालांकि, शराब कहां से आई और उसमें जहरीला पदार्थ कैसे मिला, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
घटना की जांच के आदेश
मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने शुक्रवार को इम्फाल के शिजा हॉस्पिटल और बाबिना हॉस्पिटल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना। उन्होंने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने चंदेल जिले में प्रभावित लोगों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी। इसके साथ ही जरूरी दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं।
राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। चंदेल जिला प्रशासन ने भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें लोगों से संदिग्ध स्रोतों से बनी स्थानीय शराब का सेवन नहीं करने की अपील की गई है। प्रशासन ने अवैध रूप से शराब बनाने या बेचने से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी मिलने पर अधिकारियों को सूचित करने को कहा है। चंदेल जिला मुख्यालय के सुमिल लांगहू ने बताया कि पिछले दो से तीन दिनों में इस तरह के मामले सामने आने शुरू हुए। शुरुआती जानकारी में लोगों की तबीयत बिगड़ने और मौतों का संबंध शराब पीने से जुड़ा बताया गया है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट करने में असमर्थता जताई कि संबंधित शराब कहां से लाई गई थी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें