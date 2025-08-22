Maneka Gandhi lauded Supreme Court ruling stray dogs not sheltered permanently 'आवारा कुत्ता आक्रामक है या नहीं? कौन तय करेगा', मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा, India News in Hindi - Hindustan
'आवारा कुत्ता आक्रामक है या नहीं? कौन तय करेगा', मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या कहा

मेनका ने कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र बनाने के आदेश का स्वागत किया। उन्होंने कहा, ‘अब तक भोजन स्थानों को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। पहली बार इसे वैध बनाया गया है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ते कौन से हैं।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:59 PM
पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर में नहीं भेजना चाहिए। मेनका ने कहा कि वह वैज्ञानिक तर्क पर आधारित इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट की आभारी हैं। मेनका ने कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र बनाने के आदेश का भी स्वागत किया और कहा, 'अब तक भोजन स्थानों को लेकर कोई मान्यता नहीं थी। पहली बार इसे वैध बनाया गया है।' उन्होंने चिंता जताई कि कोर्ट ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता क्या है, इसे परिभाषित करने की जरूरत है।

मेनका गांधी ने एएनआई से बातचीत में कहा, 'मैं इस वैज्ञानिक फैसले से बहुत खुश हूं। शिफ्ट करना और डर कुत्तों के काटने के मुख्य कारण है। रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। कोर्ट ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता कौन होगा। इसे परिभाषित करने की जरूरत है। कुत्तों के लिए भोजन क्षेत्र बनाना सही है। नगर निगमों को इन क्षेत्रों के लिए साइनबोर्ड भी लगाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि उसका यह आदेश पूरे देश पर लागू होता है। नगर निगमों को एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर स्थापित करने होंगे। 25 साल में पहली बार सरकार ने संसद में कहा कि इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।'

एससी ने अपने फैसले में क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर्स में ले जाए जाने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुनवाई की। अदालत ने इसे लेकर याचिका दायर करने वाले कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों से मामले में सुनवाई से पहले सप्ताह भर के भीतर क्रमश: 25,000 रुपये और 2 लाख रुपये जमा करने को कहा। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने कहा कि इस धनराशि का इस्तेमाल संबंधित नगर निकायों की देखरेख में होगा। इससे आवारा कुत्तों के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कराया जाएगा।

