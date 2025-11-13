Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsManeka Gandhi calls Supreme Court order on stray animals impractical
मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया इम्प्रैक्टिल, कहा- जानवरों के प्रति दया-भावना जरूरी

मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया इम्प्रैक्टिल, कहा- जानवरों के प्रति दया-भावना जरूरी

संक्षेप: पशु अधिकारों की पैरोकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने गुरुवार को आवारा पशुओं को हटाकर आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश को अव्यावहारिक करार देते हुए कहा कि भारत में पशुओं के प्रति हमारा नजरिया दया-भावना पर टिका होना चाहिए।

Thu, 13 Nov 2025 05:30 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पशु अधिकारों की पैरोकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने गुरुवार को आवारा पशुओं को हटाकर आश्रय गृहों में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देश को 'अव्यावहारिक' करार देते हुए कहा कि भारत में पशुओं के प्रति हमारा नजरिया दया-भावना पर टिका होना चाहिए। कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य भवनों से आवारा कुत्तों को हटाने, उनकी नसबंदी व टीकाकरण कराकर शेल्टर होम में रखने का आदेश जारी किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों के काटने की घटनाओं में 'खतरनाक वृद्धि' पर ध्यान देते हुए अधिकारियों को ऐसे पशुओं को निर्धारित आश्रयों में भेजने का निर्देश दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) समेत संबंधित एजेंसियों को राजमार्गों व एक्सप्रेस-वे से आवारा पशुओं और मवेशियों को हटाने के निर्देश दिए हैं।

एक कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पूछे गए सवाल के जवाब में मेनका गांधी ने कहा कि कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कुत्तों को हटाओ, बिल्लियों को हटाओ, बंदरों को हटाओ, उन्हें शेल्टर में डालो, नसबंदी करो, लेकिन हकीकत में कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा... यह पूरी तरह अव्यावहारिक है। उन्होंने स्थानीय निकायों के बीच तालमेल की कमी पर भी चिंता जताई और जोर दिया कि पशुओं के साथ भारत का व्यवहार नियंत्रण की बजाय दया और सहानुभूति से निर्देशित होना चाहिए।

पूर्व सांसद ने ये टिप्पणियां 'सिनेकाइंड' पहल के शुभारंभ के मौके पर कीं। यह अभियान 'फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया' (एफएफआई) द्वारा मेनका के संगठन 'पीपुल फॉर एनिमल्स' (पीएफए) के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य सिनेमा जगत में पशु-प्रकृति के प्रति सहानुभूति को कमजोरी के बजाय ताकत के रूप में चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
National News In Hindi Supreme Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।