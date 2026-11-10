सोनिया पर वरुण के अपहरण का आरोप, मेनका ने हदें पार कर दी थीं; किताब में किस्सा
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में कई किस्से बयां किया हैं। सोनिया ने यह भी लिखा कि मेनका गांधी ने उन पर वरुण के अपहरण का भी आरोप लगाया था…
सोनिया गांधी ने अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव’ में कई किस्से बयां किया हैं। सोनिया लिखती हैं कि इंदिरा गांधी ने अपने पोते फिरोज वरुण गांधी के पहले जन्मदिन पर एक छोटी-सी पारिवारिक पार्टी रखने का सुझाव दिया था। बाद में उन्हें पता चला कि पोते का जन्मदिन मनाया तो गया था, लेकिन वसुंधरा राजे के घर पर। वसुंधरा राजे ग्वालियर की पूर्व राजमाता की बेटी हैं और आरएसएस की कट्टर समर्थक तथा उस समय इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरोधी थीं। बाद में वह राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं।
मेनका ने हदें पार कर थीं
सोनिया लिखती हैं कि यह आयोजन स्पष्ट रूप से इंदिरा गांधी को चोट पहुंचाने के इरादे से किया गया था। बाद में वसुंधरा राजे ने मेनका की पत्रिका ‘सूर्या’ को आरएसएस के एक सदस्य को बेचने में भी मदद की। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के मुताबिक, यह कदम न केवल इंदिरा गांधी, बल्कि उनके बेटे की स्मृति और उनके पिता समेत उन सभी लोगों का अपमान करने के समान था, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के दिनों से ही आरएसएस की सांप्रदायिक विचारधारा का विरोध किया था। उन्होंने लिखा कि इस कदम के साथ मेनका ने सारी हदें पार कर दी थीं। मेरी सास ने इसे खुली चुनौती के रूप में लिया।
इंदिरा की छवि खराब करना चाहती थीं
सोनिया के मुताबिक, जब इंदिरा गांधी आधिकारिक दौरे पर लंदन में थीं, तब उन्हें खबर मिली कि मेनका अपना सामान घर से बाहर भिजवा रही हैं। लौटने पर उन्होंने मेनका को उनकी राजनीतिक गतिविधियों और परिवार के प्रति बेवफाई के लिए फटकार लगाई। साथ ही साफ कर दिया कि उन्हें फैसला करना होगा कि वे अपनी गतिविधियां बंद करेंगी या फिर अलग रहने जाएंगी। सोनिया लिखती हैं कि मेनका ने आरोपों से भरा एक पत्र भेजा, जिसका मकसद स्पष्ट रूप से अपनी सास की छवि खराब करना था। यह साफ हो गया था कि वह ऐसा विवाद खड़ा करना चाहती थीं, जिसके जरिए घर छोड़ने की जिम्मेदारी सार्वजनिक रूप से इंदिरा गांधी पर डाली जा सके। उन्होंने कई सप्ताह पहले ही एक पत्रकार मित्र को अपनी योजना बता दी थी।
राजीव व सोनिया को ठहराया जिम्मेदार
सोनिया के अनुसार, मेनका ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपना पक्ष पेश करते हुए घर छोड़ने के लिए न केवल इंदिरा गांधी, बल्कि राजीव और सोनिया को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि जिस तरह पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और उसके बाद जिस तरह प्रचार का तमाशा खड़ा किया गया, उसने उस शर्मनाक घटना को ऐसा रूप दे दिया, जिसे आज के दौर में ‘रियलिटी शो’ कहा जाता।
चौथे जन्मदिन की बात
इसके बाद के वर्षों में गांधी परिवार और मेनका के बीच फिरोज वरुण गांधी से मिलने के अधिकार को लेकर कानूनी लड़ाई चली। अंततः मेनका ने परिवार के सदस्यों को बच्चे से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। सोनिया लिखती हैं कि जब कानूनी कार्यवाही लंबी खिंच रही थी, उसी दौरान फिरोज का चौथा जन्मदिन आ गया। तब तक मेरी सास पंजाब में आसन्न संकट में व्यस्त थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बच्चे के नर्सरी स्कूल में कुछ उपहार पहुंचा दूं। उन्होंने आगे लिखा, ‘अगले दिन अखबारों में खबरें छपीं, जिनमें मेनका ने आरोप लगाया कि मेरी सास ने मुझे बच्चे का अपहरण करने के लिए भेजा था।’
सोनिया के मुताबिक, मेनका के वकील को उनकी सास का आखिरी जवाब 19 अप्रैल, 1984 को भेजा गया था। इसके दो महीने से भी कम समय बाद वह सैन्य कार्रवाई हुई, जिसे 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' के नाम से जाना गया। मेनका ने 1984 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किस्मत आजमाई थी, लेकिन राजीव गांधी से हार गईं। इसके बाद 1988 में वह वी पी सिंह के जनता दल में शामिल हुईं और 2004 में औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गईं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।