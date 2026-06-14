ममता बनर्जी को एक और झटका, 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने छोड़ी तृणमूल कांग्रेस

Manas Bhunia resigns From TMC: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। ममता बनर्जी के खास मानस भुइयां ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी अपने राजनीतिक सिद्धांतों से भटक चुकी है।

Manas Bhunia resign: पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद लगातार मुश्किलों से घिरीं ममता बनर्जी को एक और झटके का सामना करना पड़ा है। सात बार के विधायक और पूर्व मंत्री मानस भुइंया ने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री ने अपना इस्तीफा सीधे ममता बनरन्जी को भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन राजनीतिक मूल्यों और सिद्धांतों की वजह से पार्टी में शामिल हुए थे। तृणमूल कांग्रेस अब उन सिद्धांतों से दूर होती जा रही है। इसलिए वह पार्टी छोड़ रहे हैं। हालांकि, अन्य नेताओं की तरह भुइंया ने ममता बनर्जी या अभिषेक के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए।

मीडिया से बात करते हुए मानस भुइंया ने साफ किया कि वह इस इस्तीफे के साथ राजनीति से सन्यास नहीं ले रहे हैं। वह राजनीति करते रहेंगे। हालांकि, उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में कुछ नहीं बताया, जिससे अटकलें तेज़ हो गई हैं कि क्या कांग्रेस के यह दिग्गज नेता अपनी पुरानी पार्टी में लौट सकते हैं या पश्चिम बंगाल के तेज़ी से बदलते राजनीतिक माहौल में किसी दूसरे राजनीतिक गुट के साथ जुड़ सकते हैं।

सबांग विधानसभा से हार चुके हैं भुइयां गौरतलब है कि करीब एक दशक तक ममता बनर्जी के साथ रहे मानस भुइंया को इस बार सबांग विधानसभा क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा है। अविभाजित मिदनापुर ज़िले के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाने वाले भुइयां ने दशकों तक सबांग का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद, जहाँ उन्होंने राज्य पार्टी अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया, वे 2016 में टीएमसी में शामिल हो गए।

कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में हुए थे शामिल, मजबूत की थी पार्टी भुइयां के टीएमसी में आने के बाद उनके क्षेत्र में भी पार्टी मजबूत हुई। बाद में उन्होंने राज्य कैबिनेट में मंत्री के तौर पर काम किया और उस इलाके में पार्टी का एक अहम संगठनात्मक चेहरा बने रहे। बता दें, भुइयां का यह इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है, जब पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस कर रही है। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 बागी हो चुके हैं। ममता के समर्थन में केवल 8 सांसद खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चार राज्यसभा सांसदों ने भी अपनी सदस्यता छोड़ दी है।