Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMan, woman paraded on streets with footwear garlands in Odisha
अफेयर का शक, युवक-युवती को जूतों की माला पहना सड़कों पर घुमाया; मारपीट भी हुई

अफेयर का शक, युवक-युवती को जूतों की माला पहना सड़कों पर घुमाया; मारपीट भी हुई

संक्षेप: ओडिशा के क्योंझर जिले के एक गांव में विवाहेतर संबंध के संदेह में 26 वर्षीय एक पुरुष और 24 वर्षीय एक विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन्हें जूते की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाया गया।

Fri, 24 Oct 2025 09:48 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, क्योंझर (ओडिशा)
share Share
Follow Us on

ओडिशा के क्योंझर जिले के एक गांव में विवाहेतर संबंध के संदेह में 26 वर्षीय एक पुरुष और 24 वर्षीय एक विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इतना ही नहीं, उन्हें जूते की माला पहनाकर सड़कों पर घुमाया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह घटना 21 अक्टूबर को आनंदपुर थाना क्षेत्र के सदांगी गांव में घटी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया कई बार पोस्ट किया गया।

महिला के पति को बुलाया
शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला के पति और दो महिलाओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आनंदपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक फणींद्र नायक ने बताया कि काम से लौटते समय व्यक्ति महिला के घर पर ‘हंडिया’ (स्थानीय मादक पेय) पीने के लिए रुका था। उन्होंने बताया कि हालांकि, स्थानीय लोगों ने उन्हें अकेला देखा और उन पर विवाहेतर संबंध होने का संदेह किया। उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और उसके पति को बुलाया। इसके बाद उन्होंने दोनों पर हमला किया और उन्हें जूतों की माला पहनाकर परेड कराई।

निराधार था संदेह
अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान हमने पाया कि स्थानीय लोगों का संदेह निराधार था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मिंटी हो (25), लंबोदर हो (35), बानी पूर्ति (20) और दंडारा हो (26) के रूप में हुई है और उन्हें अदालत में पेश किया गया।