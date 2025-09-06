समंदर में मजे ले रहा था शख्स कि अचानक शार्क ने किया हमला, मौके पर ही मौत

सीडिनी के बीच पर शार्क के हमले की वजह से एक शख्स की जान चली गई। वह बीच पर सर्फिंग कर रहा था तभी शार्क ने अटैक कर दिया। मौके पर ही उसकी जान चली गई।

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बीच पर सर्फिंग कर रहे एक शख्स पर शार्क ने हमला कर दिया। शार्क के इस हमले में शख्स बुरी तरह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। बाद में पुलिस ने घटनास्थल से सर्फबोर्ड बरामद किया जिसके दो टुकड़े हो गए थे। जानकारी के मुताबिक 1951 के बाद यह दूसरी घटना है। लगभग 3 साल पहले भी एक शख्स पर शार्क ने हमला किया था और उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के कई बीच पर लोगों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सिडनी बीच की इस घटना के बाद भी बीच को बंद कर दिया गया है।

पुलिस के मुताबिक शार्क के हमले के बाद शख्स को किसी तरह खींचकर किनारे पर लाया गया। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो गया था। ऐसे में मौके पर ही उसकी जान चली गई। मृतक के सर्फबोर्ड को जांच के लिए भेजा गया है। वहीं ड्रोन की मदद से बीच पर नजर रखी जा रही है। समंदर में शार्क से संबंधित गतिविधियों की निगरानी की जा रही है।

प्रशासन का कहना है कि अभी यह नहीं पता चला है कि शार्क की किस प्रजाति ने हमला किया था। इससे पहले साल 2022 में भी एक शख्स पर शार्क ने हमला किया था। उसकी भी मौत हो गई थी। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के तीन हमले हुए थे, हालांकि किसी की जान नहीं गई थी। मार्च में ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर एक द्वीप पर सर्फर पर शार्क ने हमला किया था और उसकी मौत हो गई थी।

शार्क को बेहद खतरनाक समुद्री जीव माना जाता है। कहा जाता है कि शार्क काफी दूर से भी खून की बूंद सूंघ लेती हैं। शार्क के मस्तिष्क का गंध सूंघने वाला हिस्सा काफी बड़ा होता है।