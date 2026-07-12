तेज रफ्तार मर्सिडीज ने रौंदा, उठकर चलने लगा युवक; नाबालिग चला रहा था कार?
चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने दो लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जब सामने से भीड़ ने पीछा किया तो ड्राइवर ने कार बैक गियर में दौड़ा दी। इस दौरान एक अन्य युवक भी कार की चपेट में आ गया। कार उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वह तुरंत उठकर चलने लगा।
चंडीगढ़ में एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने दो लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया। जब सामने से भीड़ ने पीछा किया तो ड्राइवर ने कार बैक गियर में दौड़ा दी। इस दौरान एक अन्य युवक भी कार की चपेट में आ गया। कार उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि वह तुरंत उठकर चलने लगा। यह हादसा चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में हुआ। जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार शाम, एक क्लब के बाहर हुई। हादसे के बाद कार चालक वहां से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और ड्राइवर की तलाश जारी है। घायलों को चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कहां का है मामला
पुलिस के मुताबिक बाबूधाम कॉलोनी, सेक्टर 26 के अमनजात और सेक्टर 44 के अलांस प्रीत, सेक्टर 26 के डिस्को क्लब गए थे। जब दोनों क्लब से बाहर निकल रहे थे तेज रफ्तार मर्सिडीज की चपेट में आ गए। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज किया जा रहा है।
वहीं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को जल्द पहचान लिया जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
वीडियो फुटेज में क्या दिखा
सोशल मीडिया पर इस हादसे का फुटेज वायरल है। इसमें नजर आ रहा है कि ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर तेज रफ्तार मर्सिडीज दौड़ रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इसे एक नाबालिग चला रहा था। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। जानकारी के मुताबिक क्लब से बाहर निकल रहे दोनों युवाओं को कार ने टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कई फीट दूर सड़क पर जा गिरे। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ भागे। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के बाद ड्राइवर वहां रुका नहीं और कार लेकर तुरंत भाग निकला।
जांच में जुटी पुलिस
जानकारी के मुताबिक घायलों में से एक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहीं, दूसरे की हालत स्थिर बताई गई है। अब पुलिस उपलब्ध वीडियो फुटेज के आधार पर छानबीन कर रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में घटनास्थल पर मौजूद लोगों के साथ भी बातचीत की है। इसके अलावा पुलिस यह पता लगाने में भी जुटी है क्या घटना के वक्त कोई नाबालिग उस मर्सिडीज कार को चला रहा था।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।