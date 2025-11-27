कहीं और तय हुई शादी तो प्रेमी का खतरनाक कदम, गर्लफ्रेंड को गोलियों से भूना फिर...
त्रिपुरा के गोमती जिले में एक युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों में अफेयर था लेकिन दोनों के परिवार ने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी।
त्रिपुरा के गोमती जिले में बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 26 साल के युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। आरके पुर पुलिस स्टेशन के अंतरगत होलाशेट इलाके में रहने वाले युवक और उसकी प्रेमिका की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं और तय कर दी गई थी।
जानकारी के मुताबिक प्रेमिका को गोली मारने केबाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली थी। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को शाम करीब साढ़े 4 बजे घटना की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिसी की टीम मौके पर पहुंची। उस समय युवक की मौत नहीं हुई थी जबकि लड़की मर चुकी थी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था।
पुलिस ने बताया कि गोमती जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही युवक ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके वाहन से करीब 20 मीटर की दूरी पर पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने बताया, ऐसा लगता है कि युवक ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारी। मामले की जांच की जा रही है।
पुलिस ने कहा कि किसी तीसरे शख्स द्वारा हत्या की बात को भी अभी नाकार नहीं जा सकता। पुलिस हर ऐंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि इतना तो साफ है साफ है कि मौत की वह लव अफेयर ही है। मरने वालों की पहचान शोहेल मिया और जन्नत अख्तर के तौर पर की गई है। एसडीपीओ ने कहा कि दोनों एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, जबकि परिवार इसके खिलाफ थे।