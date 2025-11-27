Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia Newsman shot dead his girlfriend and committed suicide as their marriage fix against choice
कहीं और तय हुई शादी तो प्रेमी का खतरनाक कदम, गर्लफ्रेंड को गोलियों से भूना फिर...

संक्षेप:

त्रिपुरा के गोमती जिले में एक युवक ने पहले प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक दोनों में अफेयर था लेकिन दोनों के परिवार ने उनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। 

Thu, 27 Nov 2025 03:46 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
त्रिपुरा के गोमती जिले में बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 26 साल के युवक ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मार दी और फिर खुदकुशी कर ली। आरके पुर पुलिस स्टेशन के अंतरगत होलाशेट इलाके में रहने वाले युवक और उसकी प्रेमिका की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ कहीं और तय कर दी गई थी।

जानकारी के मुताबिक प्रेमिका को गोली मारने केबाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली थी। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अगरतला ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को शाम करीब साढ़े 4 बजे घटना की जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिसी की टीम मौके पर पहुंची। उस समय युवक की मौत नहीं हुई थी जबकि लड़की मर चुकी थी। वह मदद के लिए चिल्ला रहा था।

पुलिस ने बताया कि गोमती जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही युवक ने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके वाहन से करीब 20 मीटर की दूरी पर पिस्तौल बरामद की है। पुलिस ने बताया, ऐसा लगता है कि युवक ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को गोली मारी। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस ने कहा कि किसी तीसरे शख्स द्वारा हत्या की बात को भी अभी नाकार नहीं जा सकता। पुलिस हर ऐंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि इतना तो साफ है साफ है कि मौत की वह लव अफेयर ही है। मरने वालों की पहचान शोहेल मिया और जन्नत अख्तर के तौर पर की गई है। एसडीपीओ ने कहा कि दोनों एक दूसरे से ही शादी करना चाहते थे, जबकि परिवार इसके खिलाफ थे।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Lover-girlfriend Boyfriend Love Affair
