सब कुछ दिया, फिर भी चली गई… इस कामवाली के नौकरी छोड़ने पर क्यों मचा है बवाल? इंटरनेट पर वायरल कहानी

शख्स ने भावुक होते हुए कहानी सुनाई कि बीते 4 सालों में उसने कभी अपनी कुक को कुछ नहीं कहा, समय समय पर सैलरी भी बढ़ाई लेकिन वह अब उसे अचानक छोड़ कर चली गई। कुछ लोग इसे जायज तो वहीं कुछ लोग गलत बता रहे हैं।

कॉर्पोरेट जगत में बेहतर पैकेज के लिए नौकरी बदलना बेहद आम बात है। लोग ‘ग्रोथ’ रुकने का हवाला देकर कई बार अचानक बॉस को इस्तीफा थमा देते हैं। लेकिन जब यही 'प्रोफेशनलिज्म' हमारे खुद के घरों तक पहुंचता है, तो एक धक्का जरूर लगता है। सोशल मीडिया पर ऐसी सी एक घटना सामने आने के बाद जबरदस्त बहस छिड़ गई है। यहां एक शख्स ने बताया कि किस तरह वह सालों से अपनी कामवाली को हर सुविधा मुहैया करा रहा था, हर साल सैलरी बढ़ाने के अलावा बोनस भी देता था। लेकिन अब अचानक उस कुक ने नौकरी छोड़ दी। शख्स का कहना है कि यह उसके लिए किसी झटके से कम नहीं। इसके बाद ही इंटरनेट पर वफादारी की बहस शुरू हुई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह कहानी अंकित पांडे नाम के एक यूजर ने शेयर की है। अंकित ने बताया कि कैसे उसके परिवार के साथ पिछले 4 सालों से जुड़ी उनकी कुक ने महज 2 मिनट की बातचीत में साथ छोड़ दिया। अंकित ने लिखा, “आज हमारी कुक आंटी घर आईं और सीधी बात बोलीं- भैया, कल से नहीं आऊंगी।”

मिलती थीं कई सुविधाएं अंकित ने यह भी बताया कि वे अपनी कुक को हर साल 15 परसेंट की सैलरी हाइक देते थे। छोड़ने के वक्त उसकी सैलरी 15,500 रुपए थी। इसके अलावा उसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन और नवरात्रि जैसे हर बड़े त्योहार पर खास तोहफे, बोनस और नकद पैसे भी दिए जाते थे। यहां तक कि अगर वह 10 से 15 दिनों के लिए लंबी छुट्टी पर भी चली जाती थीं, तो अंकित का परिवार कभी उनकी सैलरी नहीं काटता था।

अंकित ने भावुक होते हुए लिखा, "मुझे सच में लगा था कि सालों से बने इन रिश्तों का कोई मतलब होता है।" जब अंकित ने उनसे अचानक नौकरी छोड़ने की वजह पूछी, तो कुक ने बताया कि उन्हें दूसरी जगह इससे ज्यादा सैलरी वाली नौकरी मिल गई है। इसके बाद अंकित ने कुक को रोकने के लिए उतनी ही सैलरी देने की पेशकश भी की। हालांकि कुक ने मना कर दिया और कहा, "नहीं भैया, मैंने वहां पहले ही एडवांस ले लिया है। आप कोई नया कुक ढूंढ लीजिए।" अंकित ने लिखा, “बस इसी के साथ 4 साल का साथ सिर्फ 2 मिनट की बातचीत में खत्म हो गया। आज मैंने सीखा कि आप किसी रिश्ते को जो अहमियत देते हैं और कोई दूसरा उसे जो देता है, उसमें जमीन-आसमान का अंतर हो सकता है।”

सोशल मीडिया पर बंटे लोग अंकित की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जिंदगी में आगे बढ़ना सबका हक है। एक यूजर ने कुक के फैसले का समर्थन करते हुए लिखा, "लोगों को यह चुनने का पूरा अधिकार है कि उनके लिए क्या सही है। मैं समझता हूं कि आपको उनसे लगाव था, लेकिन सच यही है कि जिंदगी में आगे बढ़ना ही होता है। एक ही जगह रुके रहना ठीक नहीं है।" दूसरे यूजर ने लिखा, “लोग वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा हो। इसमें कुछ भी पर्सनल नहीं है।”