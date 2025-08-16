पिता और सौतेली मां ने बेटे को जिंदा जला डाला, जमीनी विवाद में दिया घटना को अंजाम

ओडिशा के खुर्दा जिले में 42 वर्षीय एक व्यक्ति की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में शनिवार को पिता समेत परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। शुरुआत में इसे आत्मदाह के प्रयास का मामला माना जा रहा था।

ओडिशा के खुर्दा जिले में 42 वर्षीय एक व्यक्ति की जिंदा जलाकर हत्या करने के आरोप में शनिवार को पिता समेत परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। शुरुआत में इसे आत्मदाह के प्रयास का मामला माना जा रहा था। लेकिन बाद में जांच में यह हत्या का मामला निकला। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति की पहचान बलियंटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सारीपुर गांव के ज्योतिरंजन मथिया के रूप में हुई, जिनकी झुलसने के कारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भुवनेश्वर में भर्ती होने के एक दिन बाद मौत हो गई।

पत्नी ने दर्ज कराई एफआईआर

ज्योतिरंजन मथिया की पत्नी बिजयलक्ष्मी बेहरा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, ज्योतिरंजन के पिता, सौतेली मां और सौतेले भाई ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शुक्रवार को कथित तौर पर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि हत्या का कारण पारिवारिक संपत्ति विवाद है। आरोपियों की पहचान ज्योतिरंजन के पिता सुरेंद्रनाथ मथिया (74), सौतेली मां प्रवती मथिया (57) और सौतेले भाई प्रशांत कुमार मथिया (34) के रूप में हुई है।

बयान में हुई पुष्टि

ज्योतिरंजन को पहले अथंतर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और फिर कैपिटल अस्पताल भेज दिया गया। बाद में उन्हें एम्स भुवनेश्वर में भर्ती कराया गया। सहायक पुलिस आयुक्त (जोन 4) अभिमन्यु नायक ने यहां संवाददाताओं को बताया कि व्यक्ति के मृत्यु पूर्व बयान से भी पुष्टि हुई है कि परिवार के सदस्यों ने उस पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। उनके बयान का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है।