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लड़की ने ठुकराया शादी का प्रपोजल, सनकी आशिक ने कमरे में पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जेना टोप्पो ने कहा कि उनकी छोटी बहू ने उस समय रजत किरो को उस खिड़की के पास देखा था, जब उनकी बेटी सो रही थी। उनका आरोप है कि एक एजेंसी में काम करने वाली उनकी बेटी ने आरोपी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

लड़की ने ठुकराया शादी का प्रपोजल, सनकी आशिक ने कमरे में पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग

ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज एक व्यक्ति ने महिला के कमरे में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे महिला बुरी तरह झुलुस गई। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना शुक्रवार देर रात करीब एक बजे राउरकेला के बिसरा थाना क्षेत्र के संतोषपुर गांव में हुई। पुलिस के अनुसार, महिला के एक परिजन ने आरोपी को पाइप के जरिए कमरे में पेट्रोल छिड़कते और माचिस जलाते हुए देख लिया था।

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प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने खिड़की के रास्ते पाइप से कमरे के अंदर पेट्रोल छिड़का और फिर उसमें आग लगा दी। इस घटना में 28 वर्षीय महिला गंभीर रूप से झुलस गई। परिजनों ने महिला को राउरकेला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। पीड़िता के पिता जेना टोप्पो ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के कमरे में पाइप के जरिए पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के लिए रजत किरो जिम्मेदार है।

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आरोपी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया

जेना टोप्पो ने कहा कि उनकी छोटी बहू ने उस समय रजत किरो को उस खिड़की के पास देखा था, जब उनकी बेटी सो रही थी। उनका आरोप है कि एक एजेंसी में काम करने वाली उनकी बेटी ने आरोपी के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने यह भी दावा किया कि आरोपी पहले भी उनकी बेटी को कई बार परेशान कर चुका था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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दूसरी ओर, ओडिशा के झारसुगुड़ा की विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को 30-वर्षीय एक व्यक्ति को 2025 में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय की न्यायाधीश पूजा सारंगी ने अजय सिंह को यौन अपराधों से बाल सरंक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत के आदेश के अनुसार, सिंह पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सिंह ने 22 जून, 2025 को जिले में छह-वर्षीय एक बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित मुआवजा योजना के तहत बच्ची को 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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