मजहब की दीवार: लापता महिला को 25 साल बाद मिला था परिवार, हिंदू नहीं बनी तो बेटे ने लौटा दिया

Feb 24, 2026 10:24 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
महिला का बेटा मदन और उसका परिवार फिलहाल उसी घर में रहते हैं, जिसे छोड़कर उसकी मां चली गई थी। पति के निधन के बाद मां घर से निकल गई थी और भटक गई थी। करीब 70 वर्षीय महिला ने बेटे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैं ईसाई ही बने रहना चाहती हूं।

मजहब की दीवार: लापता महिला को 25 साल बाद मिला था परिवार, हिंदू नहीं बनी तो बेटे ने लौटा दिया

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक शेल्टर होम में रहने वाली बुजुर्ग महिला के घर का जैसे-तैसे पता लग गया, लेकिन परिवार ने ही उसे लेने इसे इनकार कर दिया। इसकी वजह रिश्तों में कोई खटास या विवाद नहीं है बल्कि मतांतरण है। महिला करीब दो दशक पहले अपने घर से लापता हो गई थी। इसके बाद वह भटकते हुए किसी तरह कोलकाता के एक शेल्टर होम में पहुंच गई थी। अंत में महिला के घर का पता भी लगा लिया गया, जो झारखंड के गोड्डा जिले के एक गांव में था। महिला को जब घर ले जाया गया तो परिवार ने उसे रखने से ही इनकार कर दिया। इसकी वजह यह बताई गई कि वह मतांतरित हो गई और उसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई मत अपना लिया है।

यही नहीं गोड्डा जिले के दहुपनगर गांव में रहने वाले महिला के बेटे मदन बेसरा ने यह प्रस्ताव भी रखा कि यदि मेरी मां ईसाई मत छोड़कर घर वापसी कर ले यानी हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर ले तो रखा जा सकता है। इससे महिला ने इनकार कर दिया तो बेटे ने भी घर में जगह देने से मना कर दिया। महिला का बेटा मदन और उसका परिवार फिलहाल उसी घर में रहते हैं, जिसे छोड़कर उसकी मां चली गई थी। पति के निधन के बाद मां घर से निकल गई थी और भटक गई थी। करीब 70 वर्षीय महिला ने बेटे की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि मैं ईसाई ही बने रहना चाहती हूं।

पति के निधन के बाद ग्रामीणों ने जताया था ऐतराज

इस मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि महिला ने शादी से पहले ही ईसाई मत अपना रखा था। उसके पति के जीवित रहने तक वह रहती रही, लेकिन उसकी मौत के बाद गांव के लोगों ने कहा था कि वह हिंदू धर्म अपना ले। यदि ऐसा नहीं करती है तो फिर उसे गांव से निकलना होगा। अंत में वह गांव से ही निकल गई थी। सुशीला मुर्मू का कहना है कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं कैसे कोलकाता पहुंच गई थी। कोलकाता में सुशीला की मदद मिशनरी के लोगों ने की थी और उन्हें अपने एक शेल्टर होम में रखा था।

महिला बोली- दो दशक से तो शेल्टर होम ही मेरा घर है

करीब दो दशक से वह शेल्टर होम को ही अपना घर मान रही हैं। कभी-कभी वह अपने पति को याद करती थी और अपने परिवार का जिक्र करती थी। इसी के चलते परिवार को तलाशने की शुरुआत हुई। शेल्टर होम के एक कर्मचारी ने महिला की पूरी डिटेल एक रेडियो स्टेशन को दी। उसकी तस्वीर उन्होंने अपने पूरे ग्रुप में शेयर की और डिटेल भी दी। अंत में महिला के बेटे के बारे में पता चल गया। दोनों ने वीडियो कॉल पर बात की और एक-दूसरे को 25 साल बाद देखा। महिला का कहना है कि बेटे ने कहा कि यदि मैं हिंदू बन जाऊं तो घर में रहने दिया जाएगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है।

