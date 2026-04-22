डिजिटल अरेस्ट में ठगों ने ऐंठ लिए 22 करोड़, 5 बैंकों को मिलकर भरना पड़ेगा मुआवजा; RBI का क्या आदेश
अगस्त से सितंबर 2025 के बीच डिजिटल अरेस्ट ठगी के जरिए ठगों ने करीब 22.92 करोड़ रुपये ठग लिए थे। यह दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस माना जा रहा था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने हाल ही में डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए एक बैंकर को बड़ी राहत दी है। दिल्ली के एक बड़े डिजिटल अरेस्ट ठगी मामले में RBI ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत पांच बैंकों को पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश दिया है। इन बैंकों को पीड़ित को कुल 1.31 करोड़ रुपये लौटाने होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक यह रकम उन बैंक खातों से जुड़ी है, जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर की गई थी।
जिन बैंकों को भुगतान करने का आदेश दिया गया है, उनमें एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक और यस बैंक शामिल हैं। दरअसल यह मामला दिल्ली के 78 साल के रिटायर्ड बैंकर नरेश मल्होत्रा से जुड़ा है, जिनसे अगस्त से सितंबर 2025 के बीच डिजिटल अरेस्ट ठगी के जरिए 22.92 करोड़ रुपये ठग लिए गए थे। इसे दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस भी माना गया। इस मामले को मार्च 2026 के अंत में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था।
बैंक देंगे मुआवजा
अब RBI ओम्बड्समैन के 25 फरवरी के आदेश के अनुसार, इन पांच बैंकों को 5 से 7.5 फीसदी तक की रकम पीड़ित को देनी होगी। एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक को 5% तो वहीं यस बैंक को 7.5% रकम देने का निर्देश दिया गया है। RBI के मुताबिक यस बैंक में ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग में ज्यादा खामियां पाई गई हैं।
जांच में क्या खुलासा?
ओम्बड्समैन के आदेश में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 20 फरवरी 2026 को सभी बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। जांच में पाया गया कि जिन बैंकों से पैसा ट्रांसफर हुआ, उनमें कोई बड़ी लापरवाही नहीं थी, क्योंकि मल्होत्रा खुद बैंक जाकर ट्रांजैक्शन कर रहे थे। हालांकि, जिन बैंकों के खातों में पैसा गया, वहां खामियां पाई गईं। खास तौर पर KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (AML) नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया और म्यूल अकाउंट्स की निगरानी में कमी रही। इसी वजह से इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया।
पीड़ित कर रहे ये मांग
पीड़ित नरेश मल्होत्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि उन्होंने RBI से ठगी की पूरी रकम, ब्याज और हर्जाना दिलाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि यह बैंकिंग सिस्टम की बड़ी विफलता है और जिन बैंकों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब तक सिर्फ 1.31 करोड़ रुपये और करीब 60 लाख रुपये ही वापस मिले हैं, जबकि करीब 2.7 करोड़ रुपये की रकम फ्रीज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकिंग सिस्टम को 100 फीसदी नियमों का पालन करना चाहिए और वह पूरी ठगी की रकम वापस पाने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें