पैसे लेकर विदेशियों के लिए जुटा रहा था जानकारी, आखिर क्या था युवक का इरादा; जांच में जुटी एटीएस
मुंबई में यहूदी समुदाय के केंद्र चबाड हाउस सहित संवेदनशील स्थानों की टोह लेने के आरोप में 20 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मुंबई में यहूदी समुदाय के केंद्र चबाड हाउस सहित संवेदनशील स्थानों की टोह लेने के आरोप में 20 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों और राष्ट्रविरोधी तत्वों के निर्देश पर ऐसा कर रहा था। महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क होने की जानकारी मिलने के बाद नवी मुंबई के ऐरोली निवासी यश सिंह को हिरासत में लिया था।
राष्ट्रविरोधी गतिविधियां
अधिकारी ने बताया कि बाद में दक्षिणी राज्य केरलम के त्रिशूर जिले में दर्ज एक मामले के सिलसिले में केरलम पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया। सिंह ने पुलिस को बताया कि उसे माफिया गिरोहों और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्त तत्वों से जुड़े सोशल मीडिया संचालकों ने दक्षिण मुंबई के संवेदनशील इलाकों, खासकर कोलाबा के आसपास टोह लेने का काम सौंपा था।
26/11 की याद
अधिकारी ने कहा कि सिंह के काम में चबाड हाउस, यहूदी समुदाय के लोगों के स्वामित्व वाले कारोबारी प्रतिष्ठानों और विदेशी नागरिकों की आवाजाही वाले इलाकों की तस्वीरें लेना तथा उनका सटीक स्थान बताना शामिल था। इन गतिविधियों के बदले उसे पैसे मिलते थे। साल 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान पाकिस्तानी आतंकवादियों के निशाने पर रहे स्थानों में चबाड हाउस भी शामिल था।
क्या है चबाड हाउस
बता दें कि चबाड हाउस एक यहूदी समुदाय का कम्युनिटी सेंटर है। यहां उन्हें हर तरीके की मदद और सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। चाहे बच्चों की शिक्षा की बात हो, रोजगार हो या बुजुर्गों की मदद। चबाड हाउस में इजरायली और यहूदियों के लिए स्पेशल क्लासेज, वर्कशॉप, लेक्चर जैसे कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।