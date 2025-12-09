एक्टर विजय की रैली में पहुंचा हथियारबंद शख्स, करूर हादसे के बाद पुदुच्चेरी में हो रही पहली सभा

Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsMan carrying gun tries to enter actor Vijay rally in Puducherry police detains him
पुलिस के अनुसार, डेविड टीवीके का स्वयंसेवक होने का दावा कर रहा था, लेकिन उसके वैलिड वैध एंट्री पास नहीं था। वह तमिलनाडु से आया था, जबकि सभा में केवल पुदुच्चेरी के स्थानीय निवासियों को ही अनुमति थी।

Dec 09, 2025 10:15 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय की पुदुच्चेरी में आयोजित पहली बड़ी सार्वजनिक सभा के दौरान एक हथियारबंद व्यक्ति को हिरासत में लेने का मामला सामने आया है। यह घटना करूर हादसे के बाद विजय की पहली सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान हुई, जिसके बाद सुरक्षा चिंताएं और बढ़ गई हैं। पुदुच्चेरी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और हथियार जब्त कर लिया।

पुदुच्चेरी के उप्पलम एक्सपो ग्राउंड में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित तमिलागा वेट्री कजगम (टीवीके) की इस सभा में प्रवेश के लिए सख्त सुरक्षा जांच चल रही थी। मेटल डिटेक्टर गेट पर रूटीन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास पिस्तौल होने का पता चला। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। आरोपी व्यक्ति की पहचान डेविड के रूप में हुई, जो पार्टी के शिवगंगा जिले के सेक्रेटरी प्रभु का गार्ड था।

पुलिस के अनुसार, डेविड टीवीके का स्वयंसेवक होने का दावा कर रहा था, लेकिन उसके वैलिड वैध एंट्री पास नहीं था। वह तमिलनाडु से आया था, जबकि सभा में केवल पुदुच्चेरी के स्थानीय निवासियों को ही अनुमति थी। यह घटना विजय के पहुंचने से पहले हुई, जिससे सभा में कोई व्यवधान नहीं हुआ। हालांकि, इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (कानून-व्यवस्था) आर. कलैवणन ने बताया कि 800 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था और आगे की जांच में व्यक्ति के इरादे का पता लगाया जा रहा है।

यह सभा नवंबर में करूर में हुई भगदड़ के बाद विजय की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा है, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद तमिलनाडु सरकार ने विजय पर देरी से पहुंचने का आरोप लगाया था, जिसे विजय ने डीएमके की राजनीतिक साजिश करार दिया। पुदुच्चेरी पुलिस ने इसी को ध्यान में रखते हुए सख्त शर्तों पर अनुमति दी थी।

