शादी में शामिल होने को सिंगापुर से आया था शख्स, पड़ोसी ने मार डाला; 15 राउंड फायरिंग
मृतक की पहचान परमजीत धनखड़ के रूप में हुई है। मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे। वे एक बड़ी नेशनल कंपनी में काम करते थे और अपने काम के सिलसिले में सिंगापुर में रहते थे।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। सेक्टर 21C में धनतेरस की रात पार्किंग को लेकर हुआ एक मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। एक इमारत में रहने वाले दो लोगों के बीच कहासुनी हुई थी। तीसरी मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी ने बहस के बाद अपने लाइसेंसी पिस्तौल से 15-16 राउंड गोलियां चलाकर पहली मंजिल पर रहने वाले शख्स की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया।
मृतक की पहचान परमजीत धनखड़ के रूप में हुई है। मूल रूप से हिसार के रहने वाले थे। वे एक बड़ी नेशनल कंपनी में काम करते थे और अपने काम के सिलसिले में सिंगापुर में रहते थे। परमजीत 24 नवंबर को होने वाली अपने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए दीपावली से महज दो दिन पहले धनतेरस पर ही फरीदाबाद स्थित अपने घर लौटे थे। वे सेक्टर 21C के मकान नंबर 641 की पहली मंजिल पर अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ रहते थे।
परमजीत को 8 से 9 गोलियां लगीं
धनतेरस की रात करीब 8 बजे परमजीत जिम से घर लौटे थे। इसी दौरान इमारत की तीसरी मंजिल पर रहने वाले पड़ोसी मोहन उर्फ मोनू शर्मा से गाड़ी पार्क करने को लेकर बहस शुरू हो गई। पार्किंग का विवाद इतना बढ़ गया कि आपा खो चुके आरोपी मोहन ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाली और परमजीत पर ताबड़तोड़ 15 से 16 गोलियां चला दीं। परमजीत को 8 से 9 गोलियां लगीं, जिससे वे लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी। वारदात से महज 5 दिन पहले भी आरोपी मोहन का परमजीत के बेटे के साथ कुत्ते को घुमाने को लेकर विवाद और गाली-गलौज हुई थी। घटना के तुरंत बाद आरोपी मोहन अपने परिवार को लेकर मौके से भाग निकला। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंचीं।
पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल बरामद किए हैं। परमजीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए ESIC मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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