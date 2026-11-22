असम के नांगाव में एक महिला ने अपने शौहर के ऊपर छह हिंदू महिलाओं से झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार करवाए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

असम से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मुस्लिम महिला ने नागांव जिले के थाने में पहुंचकर अपने शौहर के खिलाफ शिकायत की है। उसने आरोप लगाया है कि उसके पति ने पहचान छिपाकर छह हिंदू महिलाओं के साथ शादी की है। इतना ही नहीं आरोपी ने अपनी फर्जी पहचान को सही बताने के लिए दूसरे नामों से दस्तावेज भी बनवाए। लंबे समय से वह इसी तरह से हिंदू महिलाओं को फंसा रहा है।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि इन छह महिलाओं में वह भी शामिल है। शादी के पहले उसका नाम रंजू मुसाहारी था। बाद में इसे बदलकर फरीदा बेगम कर दिया गया। उसने आरोप लगाया कि उसके शौहर जुमुद्दीन अहमद की इस हरकत में उसकी सास का भी पूरा साथ था। शिकायत के अनुसार आरोपी की पहचान नागांव जिले के समागुरी इलाके के रहने वाले जुमुद्दीन अहमद के रूप में हुई है।

हिंदू नामों से पहचान बनाकर की पांच अन्य महिलाओं सो शादी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि पिछले दो दशक से ज्यादा समय में जुमुद्दीन ने कई फर्जी पहचान बनाई हैं। इनमें राजू बोरा, उत्पल बोरा और उत्पल सैकिया जैसे कई नाम शामिल हैं। रंजू मूसाहारी उर्फ फरीदा बेगम से शादी करने के बाद जुमुद्दीन ने पहली फर्जी शादी 2001 में तेजपुर की एक एक बोडो महिला से की थी। उस समय उसने अपना नाम राजू बोरा रखा था। इसके बाद उसने आंगलोंग, कार्बी, कालियाबोर और तेजपुर की अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया।

सास भी इस मामले में शामिल महिला ने अपनी सास के ऊपर भी पति की कारस्तानी में शामिल होने का आरोप लगाया। उसने कहा कि उसकी सास को शुरुआत से ही पति की इस कारस्तानी की जानकारी थी। जब उसने इसके बारे में सास से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बात पर पर्दा डालने को कहा और उसकी ज्यादा शादियों को सही ठहराया। पीड़िता के मुताबिक, अहमद की आखिरी पत्नी को उसकी सास ने बताया था कि उनकी शादी कोर्ट में हुई है और रजिस्टर्ड है।

पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर असम पुलिस ने आरोपी जुमुद्दीन अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। हटोवाल थाने में दर्ज मामले के मुताबिक अहमद के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि इन आरोपों की जांच की जा रही है। इसमें फर्जी दस्तावेज बनवाने के आरोप भी शामिल हैं। फिलहाल अहमद की मां के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

इस गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बात करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। उसने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं 2001 से ही तकलीफ झेल रही हूं। उसने मुझे मिलाकर कुल छह महिलाओं से शादी की है। मैं असम के मुख्यमंत्री की आभारी हूं। अभी तो मेरी छोटी बहन मेरी मदद कर रही है, लेकिन जब वह काम पर वापस चली जाएगी, तो मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा?"