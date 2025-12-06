20 साल का लड़का 85 वर्षीय महिला को सुनसान जगह ले गया, रेप के बाद मारपीट की
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में 20 वर्षीय व्यक्ति को 85 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर पीड़िता पर हमला करने और उन्हें सड़क किनारे छोड़ देने का भी आरोप है। यह घटना बुधवार शाम को वेंजरामूडू थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने बताया कि लॉटरी एजेंट अगिन को शुक्रवार को पकड़ लिया गया। बुजुर्ग महिला को आरोपी एक सुनसान इमारत में ले गया और उनके साथ बलात्कार किया। उन्हें डंडे से बेरहमी से पीटा, जिससे उन्हें चोटें आईं और बाद में उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया गया।
स्थानीय लोगों ने महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें देखीं। उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां से बाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। प्रारंभिक चोटों से पता चला कि किसी ने उन्हें बेरहमी से पीटा था, लेकिन विस्तृत चिकित्सकीय जांच से बलात्कार की पुष्टि हुई। महिला और क्षेत्र के कुछ स्थानीय विक्रेताओं के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और बाद में उसे पकड़ लिया।
आरोपी को मानसिक विकार होने का संदेह
एक पुलिस अधिकारी ने आरोपी के परिवार के हवाले से बताया कि आरोपी को मानसिक विकार होने का संदेह है। एक दुर्घटना के बाद उसमें इस तरह के हमले करने की आदत विकसित होने की आदत की आशंका है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि स्थानीय अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया तथा महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।