खुद को पत्रकार कहने वाले क्लिप सर्कुलेट कर रहे, CJI को गाली देने पर ऐक्शन की मांग
लेटर में कहा गया है कि मौजूदा घटना में तुरंत और मजबूत इंस्टीट्यूशनल दखल की जरूरत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कामों में सीधे या किसी और तरह से शामिल सभी लोगों के खिलाफ सही और सख्त कदम उठाए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को शर्मनाक घटना घटी। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने सीजेआई को गाली देते हुए बेंच के सामने काजगात उछाल दिए। इसके बाद उसे कोर्टरूम से बाहर ले जाया गया, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट आर्गुइंग काउंसिल एसोसिएशन ने सीजेआई को पत्र लिखा है और आज की घटना में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त ऐक्शन लेने की मांग की है। एसोसिएशन ने यह आरोप भी लगाया कि कुछ क्लिप यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया हैंडल्स और खुद को पत्रकार कहने वाले चुनिंदा तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं, जिससे लोगों का ज्यूडिशियरी पर से भरोसा कम हो रहा है। एसोसिएशन ने इस मामले पर सख्त ऐक्शन लेने की मांग की है।
सीजेआई को लिखे लेटर में एसोसिएशन ने घटना की निंदा की है। उसने कहा है, ''हम इस घटना की पूरी तरह से निंदा करते हैं। ऐसी हरकतें इस माननीय कोर्ट की गरिमा, शान और शान की नींव पर चोट करती हैं और किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। हम सम्मानपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि इस घटना में शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त और उचित कार्रवाई शुरू की जाए।''
लेटर में आगे कहा गया, ''योर लॉर्डशिप को याद दिला दें कि ऐसी ही एक घटना भारत के माननीय चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली कोर्ट में भी हुई थी। हालांकि, दोषी लोगों को पूरी उदारता से माफ कर दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ एंटी-सोशल और एंटी-इंस्टीट्यूशनल तत्वों द्वारा ऐसे व्यवहार का महिमामंडन करने से दूसरों को भी ऐसी ही हरकतें दोहराने की हिम्मत मिली। ऐसी घटनाओं का दोबारा होना बहुत परेशान करने वाला है और ज्यूडिशियरी की गरिमा और अधिकार के लिए एक गंभीर खतरा है। ये घटनाएं सिर्फ संबंधित माननीय जजों का अपमान नहीं हैं, बल्कि ये खुद ज्यूडिशियरी जैसे इंस्टीट्यूशन पर सीधा हमला हैं।''
शामिल सभी लोगों के खिलाफ उठाए जाएं सख्त कदम
लेटर में आगे कहा गया है कि मौजूदा घटना में तुरंत और मजबूत इंस्टीट्यूशनल दखल की जरूरत है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे कामों में सीधे या किसी और तरह से शामिल सभी लोगों के खिलाफ सही और सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि ज्यूडिशियरी की इज्जत, आजादी और अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित रहें और भविष्य में ऐसी घटनाओं को असरदार तरीके से रोका जा सके। इस बारे में आपकी तरफ से कोई भी गाइडेंस, दखल या निर्देश इस महान संस्था की पवित्रता को बनाए रखने और न्याय का आसान, निष्पक्ष और असरदार एडमिनिस्ट्रेशन पक्का करने में बहुत मदद करेगा। इस रिप्रेजेंटेशन पर ध्यान देने के लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे।
कागज उछाले और सीजेआई को दी गाली
बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना केस लड़ रहे एक याचिकाकर्ता को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान कथित तौर पर अपशब्द कहे और अपने कानूनी कागजात हवा में उछाल दिए। यह घटना शुक्रवार को आंशिक कार्यदिवस के दौरान न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की बेंच के समक्ष हुई। सुनवाई शुरू होते ही याचिकाकर्ता ने असामान्य रूप से आक्रामक रुख अपनाया। काले कोट में, लेकिन वकीलों वाला बैंड पहने बिना अदालत में पेश हुए याचिकाकर्ता ने पीठ से कहा कि न्यायिक सेवक महोदय, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप लखनऊ के एसीपी (अतिरिक्त पुलिस आयुक्त) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दें। इसके बाद उसने कागज हवा में उछालते हुए सीजेआई को अपशब्द कहे।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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