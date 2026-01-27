Hindustan Hindi News
ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा से OUT, उद्धव गुट UGC के नए नियमों के खिलाफ; टॉप-5

ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा से OUT, उद्धव गुट UGC के नए नियमों के खिलाफ; टॉप-5

संक्षेप:

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के हत्यारों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस खत्म कर दिए जाएंगे।

Jan 27, 2026 06:58 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Top News Today: बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के हत्यारों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस खत्म कर दिए जाएंगे। इधर यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियमों के विरोध में देशभर में हंगामा मचा हुआ है। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इन नियमों की आलोचना की है। वहीं, अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है। पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

हिंदुओं के कातिलों पर मेहरबान बांग्लादेश की सरकार

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के हत्यारों को बचाने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रही है। सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत जुलाई-अगस्त में हुई हिंसा के सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज केस खत्म कर दिए जाएंगे। इस अध्यादेश का नाम जुलाई अपराइजिंग (प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी डिटर्मिनेशन) अध्यादेश 2026 है। रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार रात को कानून मंत्रालय ने इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक, प्रदर्शनकारियों पर लगे सभी मुकदमे रद्द हो जाएंगे और जेल में बंद लोगों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर...

आइसक्वेक ने मचाया कहर, अमेरिका में आधा देश जम गया

अमेरिका में "आइसक्वेक" (हिम भूकंप या फ्रॉस्ट क्वेक) और भारी बर्फबारी से भयंकर तबाही मची हुई है। पूर्वोत्तर अमेरिका में सोमवार को बर्फीले तूफान से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। तूफान के आखिरी चरण में और बर्फबारी हुई, जबकि दक्षिणी हिस्सों में जमने वाली बारिश से हालात और खराब हुए। लाखों लोग सोमवार को बिजली के बिना ठंड में ठिठुरते रहे। अर्कांसस से न्यू इंग्लैंड तक 2100 किलोमीटर क्षेत्र में एक फुट से ज्यादा बर्फ जमा होने से सड़कें बंद, उड़ानें रद्द और स्कूल बंद हो गए। राष्ट्रीय मौसम सेवा के अनुसार, पिट्सबर्ग के उत्तरी इलाकों में 20 इंच तक बर्फ गिरी और तापमान शून्य से 31 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। पढ़ें पूरी खबर...

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ उतरा उद्धव गुट

यूजीसी द्वारा लाए गए नए नियमों के विरोध में देशभर में हंगामा मचा हुआ है। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से इन नियमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। अब शिवसेना (उद्धव गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इन नियमों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये नियम कैंपस में भेदभाव को कम करने की बजाय और बढ़ा देंगे। पीटीआई से बातचीत में उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद ने नियमों को वापस लेने या उनमें संशोधन की अपील की। उन्होंने कहा कि जातिगत भेदभाव पर गाइडलाइंस हैं, लेकिन अगर गाइडलाइंस खुद भेदभावपूर्ण होंगी... कि एक तरफ को शोषक मान लिया जाए और दूसरी तरफ को शोषित, तो यह गलत है। पढ़ें पूरी खबर...

शंकराचार्य मुद्दे पर उमा भारती की सफाई

ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद के बीच भाजपा में अलग-अलग राय सामने आ रही है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने शंकराचार्य के पक्ष में बयान दिया। हालांकि, करीब सात घंटे बाद दूसरी पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि योगी विरोधी लोग खुशफहमी न पालें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर दो पोस्ट में उन्होंने अपना स्टैंड साफ किया। पहली पोस्ट में उन्होंने शंकराचार्य होने का सबूत मांगने को मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन बताया। दूसरी पोस्ट में उन्होंने दोहराया कि उनका बयान सीएम योगी के खिलाफ नहीं है और शंकराचार्य होने का सबूत केवल शंकराचार्य या विद्वत परिषद ही मांग सकती है। पढ़ें पूरी खबर...

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने बाहर निकाला

अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी (यमाई ममता गिरि) को किन्नर अखाड़े से निकाल दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद हुई। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब यमाई ममता गिरि का अखाड़े से कोई संबंध नहीं रहा। अखाड़ा किसी विवाद नहीं चाहता और सभी सदस्यों के लिए अनुशासन व मर्यादा का पालन जरूरी है। पढ़ें पूरी खबर...

देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
