मॉनसून सत्र पर टिकी ममता और उद्धव की आस, बागियों को लेकर आ सकता है बड़ा फैसला
संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। इस दौरान टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के बागियों की किस्मत पर भी फैसला होने वाला है। आइए जानते हैं क्या कुछ हो सकता है इस मामले में…
संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। एक तरफ सरकार, इस सत्र में कुछ अहम बिल पास कराने की कोशिश करती नजर आएगी। वहीं, दूसरी तरफ विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की फिराक में रहेगी। इन सबसे इतर, दो नेता ऐसे हैं, जिन्हें मॉनसून सत्र से बहुत ज्यादा उम्मीद होगी। इन दो नेताओं का नाम है, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे। असल में दोनों नेताओं के दलों, टीएमसी और शिवसेना से सांसदों ने बगावत की है। आगामी सत्र में लोकसभा अध्यक्ष इन सांसदों की अयोग्यता और मर्जर विवाद पर फैसला सुनाने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों नेताओं के लिए आगामी मॉनसून सत्र काफी अहम होने जा रहा है।
कहां से कितने सांसद टूटे
अगर बात करें कि किस दल से कितने सांसद टूटे हैं तो ममता बनर्जी की टीएमसी से 20 सांसदों ने दूरी बनाई है। इन सांसदों ने एक अनाम सी पार्टी, नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थामा है। इन सांसदों ने सत्ताधारी एनडीए के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। गौरतलब है कि साल 2024 के आम चुनाव में टीएमसी के टिकट पर 29 सांसदों ने चुनाव लड़ा था। इनमें से एक सांसद की मौत हो गई थी, जो सीट अभी तक खाली है। इसी तरह शिवसेना (यूबीटी) की बात करें तो उसके पास कुल नौ सांसद थे, जिनमें से छह ने बाद में शिंदे गुट को जॉइन कर लिया।
टीएमसी और शिवसेना-यूबीटी ने क्या कहा
अब इसको लेकर टीएमसी और शिवसेना-यूबीटी ने लोकसभा स्पीकर के सामने अपना-अपना तर्क रखा है। दोनों दलों का कहना है कि उनके सांसदों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के दल ने कहाकि सांसदों को अयोग्य होने से तभी बचाया जा सकता है, जब वैध तरीके से मर्जर हुआ हो। लेकिन कुछ सांसदों के टूटकर दूसरे दल में चले जाने को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
अब स्पीकर के फैसले का इंतजार
अब इंतजार इस बात का है कि मॉनसून सत्र में स्पीकर इन सांसदों को लेकर क्या फैसला सुनाते हैं। अगर बात करें टीएमसी की तो स्पीकर 20 बागी सांसदों के उस अनुरोध पर फैसला करेंगे जो एनसीपीआई में विलय करके सत्ताधारी एनडीए में शामिल होना चाहते हैं। टीमएसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने 20 अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें इन सांसदों को तुरंत अयोग्य ठहराने की बात की है। उन्होंने तर्क दिया है कि एंटी-डिफेक्शन कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत, विधायक खुद से विलय का संरक्षण नहीं मांग सकते।
बात करें तो शिवसेना-यूबीटी की तो स्पीकर यह तय करेंगे कि उन छह विद्रोही शिवसेना-यूबीटी सांसदों का क्या होगा, जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिव सेना गुट में शामिल हो गए हैं। उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि टूटे हुए सांसदों के समूह को मूल पार्टी संगठन को बायपास करने का अधिकार नहीं है। इस तर्क के आधार पर वह इन सांसदो को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहा है।
अंतिम फैसला कैसे होगा?
अब अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करता है कि स्पीकर वैध विलय के लिए संवैधानिक सीमा को कैसे समझते हैं। दोनों दलों, टीएमसी और शिवसेना-यूबीटी का कहना है कि दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से छूट तभी मिल सकती है, जब पार्टी के कुल सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य एक साथ अलग हों।
ओम बिरला का क्या कहना है
इस बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को कहाकि दल-बदल विरोधी कानून में संशोधन किया जाए या नहीं, इस पर चर्चा कर निर्णय लेना राजनीतिक दलों का अधिकार है। बिरला ने यह टिप्पणी उस प्रश्न के जवाब में की, जिसमें उनसे दल-बदल विरोधी कानून के तहत विधायकों और सांसदों की अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक एवं प्रक्रियात्मक व्यवस्था की समीक्षा के लिए उनके द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति के बारे में पूछा गया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहाकि दल-बदल विरोधी कानून पर चर्चा करना और उसके संबंध में निर्णय लेना राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी बताया कि अतीत में विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है। उनकी यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) में हाल के दिनों में हुए दल-बदल के घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
संसद में नई व्यवस्था
इन सारी बातों के बीच लोकसभा सचिवालय मॉनसून सत्र के लिए सिटिंग अरेंजमेंट तय करने में जुटा है। इस सिटिंग अरेंजमेंट से तय होगा कि बागी टीएमसी और शिंदे गुट के सांसद कहां बैठेंगे। इसके अलावा, हाल ही में तमिलनाडु में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद कांग्रेस से अलग बैठने के लिए डीएमके की मांग पर भी अंतिम फैसला होगा। कांग्रेस ने तमिलनाडु में दशकों पुराने गठबंधन को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) से हाथ मिला लिया है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।