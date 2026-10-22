पांच महीने से बंद है सायोनी घोष का एक्स-इंस्टा कमेंट, तेवर पर ट्रोलिंग का खौफ भारी
TMC से बगावत कर NCPI सांसद के तौर पर एनडीए के साथ हुईं सांसद सायोनी घोष पर सोशल मीडिया की गंदी ट्रोलिंग का खौफ अब तक हावी है। जाधवपुर की सांसद ने पांच महीने से ऊपर से एक्स और इंस्टाग्राम पर कमेंट बंद कर रखा है।
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विधानसभा चुनाव में हार के कुछ समय बाद बागी सांसदों के साथ नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गईं जाधवपुर की सांसद सायोनी घोष आज भी सोशल मीडिया पर बेहूदगी भरी ट्रोलिंग के खौफ में जी रही हैं। पांच महीने से भी ज्यादा समय से सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। फेसबुक पर भी सायोनी का कमेंट बंद था, लेकिन सिंतबर से खुल गया है और वहां ममता का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने की वजह से उन्हें लगातार भद्दे कमेंट और तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है।
सायोनी घोष के साथ कुल 20 टीएमसी सांसद बगावत करके जून में एनसीपीआई के रास्ते एनडीए कैंप में पहुंचे थे, लेकिन एनसीपीआई एमपी बन चुकीं काकोली घोष दस्तीदार हों या यूसूफ पठान, सोशल मीडिया पर सबके कमेंट खुले हुए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके नेताओं पर काफी तीखे हमले किए थे। टीएमसी की टॉप प्रचारक रहीं सायोनी घोष बगावत के समय पार्टी की युवा मोर्चा की अध्यक्ष भी थीं।
ऐसा नहीं है कि सायोनी घोष ने ममता बनर्जी से बगावत या टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई ज्वाइन करने के बाद कमेंट बंद किया था। सायोनी ने एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर लोगों के लिए कमेंट का विकल्प पार्टी बदलने से पहले ही बंद कर दिया था। चुनाव प्रचार में काबा-मदीना गाने की वजह से वह ममता बनर्जी की हार के बाद तीखी ट्रोलिंग झेल रही थीं। 4 मई को नतीजे आए थे और ट्रोलिंग से परेशान सायोनी ने 5 मई को कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। याद दिला दें कि सायोनी घोष समेत 20 सांसद औपचारिक तौर पर 14 जून को एनसीपीआई में शामिल हुए थे।
अगस्त में एक बार खोला था ट्वीट कमेंट, ट्रोलिंग के बाद बंद कर दिया
सायोनी घोष ने 5 मई को कमेंट बंद करने के बाद बीते साढ़े पांच महीने में एक बार 21 अगस्त को एक संसदीय कमेटी की बैठक की जानकारी देने के लिए फोटो के साथ किए गए पोस्ट में कमेंट का विकल्प एक्स पर खोला था, लेकिन उस पर फिर उसी तरह की ट्रोलिंग होने लगी। यूजर उन्हें राघव चड्ढा को लेकर दिए गए बयान की याद दिलाने और गद्दार बुलाने लगे। इसके बाद सायोनी ने कमेंट को फिर से बंद कर दिया। 5 मई से अब तक 170 दिनों में सायोनी घोष ने 41 ट्वीट किए हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ अगस्त के पोस्ट पर ही है। इंस्टाग्राम पर इस दौरान 18 पोस्ट हुए हैं, लेकिन कमेंट हर पोस्ट का ऑफ है। फेसबुक पर सायोनी कमेंट कभी बंद, कभी खोल रही हैं।