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पांच महीने से बंद है सायोनी घोष का एक्स-इंस्टा कमेंट, तेवर पर ट्रोलिंग का खौफ भारी

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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TMC से बगावत कर NCPI सांसद के तौर पर एनडीए के साथ हुईं सांसद सायोनी घोष पर सोशल मीडिया की गंदी ट्रोलिंग का खौफ अब तक हावी है। जाधवपुर की सांसद ने पांच महीने से ऊपर से एक्स और इंस्टाग्राम पर कमेंट बंद कर रखा है।

Saayoni Ghosh
नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया की सांसद सायोनी घोष (फाइल फोटो)

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (TMC) की विधानसभा चुनाव में हार के कुछ समय बाद बागी सांसदों के साथ नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गईं जाधवपुर की सांसद सायोनी घोष आज भी सोशल मीडिया पर बेहूदगी भरी ट्रोलिंग के खौफ में जी रही हैं। पांच महीने से भी ज्यादा समय से सायोनी घोष ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट के कमेंट सेक्शन को बंद कर रखा है। फेसबुक पर भी सायोनी का कमेंट बंद था, लेकिन सिंतबर से खुल गया है और वहां ममता का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जाने की वजह से उन्हें लगातार भद्दे कमेंट और तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है।

सायोनी घोष के साथ कुल 20 टीएमसी सांसद बगावत करके जून में एनसीपीआई के रास्ते एनडीए कैंप में पहुंचे थे, लेकिन एनसीपीआई एमपी बन चुकीं काकोली घोष दस्तीदार हों या यूसूफ पठान, सोशल मीडिया पर सबके कमेंट खुले हुए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सायोनी ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और उसके नेताओं पर काफी तीखे हमले किए थे। टीएमसी की टॉप प्रचारक रहीं सायोनी घोष बगावत के समय पार्टी की युवा मोर्चा की अध्यक्ष भी थीं।

हृदय मा छे काबा, नयने मदीना; गाने वालीं सायोनी घोष तंग आ गईं, लगाना पड़ा एक ताला

ऐसा नहीं है कि सायोनी घोष ने ममता बनर्जी से बगावत या टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई ज्वाइन करने के बाद कमेंट बंद किया था। सायोनी ने एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर लोगों के लिए कमेंट का विकल्प पार्टी बदलने से पहले ही बंद कर दिया था। चुनाव प्रचार में काबा-मदीना गाने की वजह से वह ममता बनर्जी की हार के बाद तीखी ट्रोलिंग झेल रही थीं। 4 मई को नतीजे आए थे और ट्रोलिंग से परेशान सायोनी ने 5 मई को कमेंट सेक्शन बंद कर दिया था। याद दिला दें कि सायोनी घोष समेत 20 सांसद औपचारिक तौर पर 14 जून को एनसीपीआई में शामिल हुए थे।

अगस्त में एक बार खोला था ट्वीट कमेंट, ट्रोलिंग के बाद बंद कर दिया

सायोनी घोष ने 5 मई को कमेंट बंद करने के बाद बीते साढ़े पांच महीने में एक बार 21 अगस्त को एक संसदीय कमेटी की बैठक की जानकारी देने के लिए फोटो के साथ किए गए पोस्ट में कमेंट का विकल्प एक्स पर खोला था, लेकिन उस पर फिर उसी तरह की ट्रोलिंग होने लगी। यूजर उन्हें राघव चड्ढा को लेकर दिए गए बयान की याद दिलाने और गद्दार बुलाने लगे। इसके बाद सायोनी ने कमेंट को फिर से बंद कर दिया। 5 मई से अब तक 170 दिनों में सायोनी घोष ने 41 ट्वीट किए हैं, लेकिन कमेंट सिर्फ अगस्त के पोस्ट पर ही है। इंस्टाग्राम पर इस दौरान 18 पोस्ट हुए हैं, लेकिन कमेंट हर पोस्ट का ऑफ है। फेसबुक पर सायोनी कमेंट कभी बंद, कभी खोल रही हैं।

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Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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