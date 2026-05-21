Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ममता बनर्जी के विधायक पर बंगाल पुलिस ने एक ही दिन में ठोक दीं 6 FIR! हरकत में आया हाईकोर्ट

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक ही दिन में 6 FIR का सामना कर रहे टीएमसी विधायक परेश राम दास को बड़ी राहत दी है। अदालत ने 30 जून तक पुलिस की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। पूरी खबर पढ़ें।

ममता बनर्जी के विधायक पर बंगाल पुलिस ने एक ही दिन में ठोक दीं 6 FIR! हरकत में आया हाईकोर्ट

ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक परेश राम दास को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि वह टीएमसी विधायक के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई न करे। दरअसल, 16 मई को कैनिंग पुलिस स्टेशन में विधायक के खिलाफ एक ही दिन में छह आपराधिक मामले (FIR) दर्ज किए गए थे। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत की ओर से दी गई यह अंतरिम सुरक्षा केवल इन्हीं 6 एफआईआर तक सीमित रहेगी।

30 जून तक कोई दंडात्मक कदम नहीं, जांच में करना होगा सहयोग

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 30 जून 2026 तक अदालत की अनुमति के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया:

  • मामलों की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी।
  • विधायक परेश राम दास को जांच एजेंसी के साथ पूरी तरह सहयोग करना होगा।
  • अगर विधायक जांच में सहयोग नहीं करते हैं, तो राज्य सरकार इस अंतरिम सुरक्षा को रद्द कराने के लिए अदालत में अपील कर सकती है।

5 मामले साल 2021 के, छठी FIR पर अदालत को संदेह

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज मामलों पर कई अहम टिप्पणियां कीं। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि विधायक पर दर्ज 6 मुकदमों में से 5 मामले साल 2021 की घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही, अदालत ने छठे मामले की सत्यता पर भी सवाल उठाए। पीठ ने कहा, "प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शिकायत के नीचे याचिकाकर्ता का नाम एक अलग तरीके से लिखा गया था। चूंकि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए अदालत इससे ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं कर रही है।"

ये भी पढ़ें:कौन हैं TMC की विधायक, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने बैठक के लिए बुला लिया?

अदालत में किसने क्या दी दलील?

अदालत में टीएमसी विधायक का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट किशोर दत्ता ने दलील दी कि ये एफआईआर पश्चिम बंगाल में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से दर्ज की गई हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इनमें से ज्यादातर शिकायतें 2021 की हैं।

वहीं, राज्य सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) राजदीप मजूमदार ने इसका विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि एफआईआर में जघन्य अपराधों के आरोप लगाए गए हैं।

हालांकि, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने विधायक परेश राम दास को छह एफआईआर में अंतरिम सुरक्षा प्रदान कर दी, लेकिन यह भी साफ किया कि यह सुरक्षा अनिश्चित काल के लिए नहीं है।

ये भी पढ़ें:मुझे चुप रहने बोला, भड़ास निकाल रहे ममता बनर्जी की पार्टी के MLA; TMC में बगावत?
ये भी पढ़ें:जहांगीर खान को पार्टी से क्यों नहीं निकाला?अभिषेक बनर्जी को तेवर दिखा रहे विधायक
Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
TMC West Bengal West Bengal News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , आज का मौसम , Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।