ममता अब घर पर आराम करें; शुभेंदु ने बताया क्यों छोड़ी नंदीग्राम सीट, 2 करोड़ की सुपारी का भी जिक्र

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि विपक्ष दोनों ही सीटों में कोई चुनौती पेश करने में नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में तो मतदान से पहले ही विपक्ष का चुनाव अभियान पूरी तरह ध्वस्त हो गया था और रेजीनगर में उनके उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज इस बात का खुलासा किया कि आखिर उन्होंने नंदीग्राम सीट से ही क्यों इस्तीफा दिया और भवानीपुर से विधायक बने रहने का फैसला क्यों किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आराम करने की सलाह दी। उन्हें चुनावी राजनीति से दूर रहने को कहा। शुभेंदु ने इस दौरान अपने पूर्व सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या का मामला फिर से उठाते हुए सवाल किया कि दो करोड़ रुपये की सुपारी किसने दी थी। उनका इशारा ममता बनर्जी की ओर ही था।

आपको बता दें कि नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनावों में जीत के बाद चंद्रनाथ रथ की मां हसीरानी रथ और शखरव सरकार ने विधानसभा में बीजेपी विधायक के रूप में शपथ ली।

भवानीपुर सीट अपने पास रखने और नंदीग्राम सीट छोड़ने के अपने फैसले का बचाव करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी को उपचुनाव लड़ने का एक और मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें चुनावी राजनीति से हट जाना चाहिए।

शुभेंदु ने क्यों छोड़ी नंदीग्राम सीट? शुभेंदु ने कहा, "अगर मैंने भवानीपुर सीट छोड़ दी होती तो जिस व्यक्ति को मैंने दो बार हराया है उसे चुनाव लड़ने का एक और मौका मिल जाता। मैं उन्हें वह मौका नहीं देना चाहता था। मैंने उन्हें भवानीपुर में बुरी तरह हराया था और मेरी सलाह है कि वे अब और चुनाव न लड़ें। आपकी उम्र 75 साल से ज्यादा हो चुकी है। अब चुनावी मैदान में उतरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको घर पर आराम करना चाहिए।"

नंदीग्राम की जनता को मैसेज शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा, "नंदीग्राम के लोग मेरे निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने से नाराज थे, लेकिन मैंने उन्हें अपने फैसले के बारे में समझा दिया है। मुझे इसी वजह से नंदीग्राम छोड़ना पड़ा। अब लोगों ने हसीरानी रथ को 1.22 लाख वोटों के अंतर से चुना है। मैं उनके जरिए लोगों से किए गए अपने वादे पूरे करूंगा।"

PA की हत्या के लिए किसने दी थी सुपारी? चंद्रनाथ रथ की हत्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके पूर्व सहयोगी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह उनसे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, "सीबीआई ने शूटरों और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स समेत सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अब बस यह पता लगाना बाकी है कि इस हत्या के लिए दी गई 2 करोड़ रुपये की सुपारी कहां से आई थी। क्या यह कैमक स्ट्रीट, कालीघाट या डायमंड हार्बर से आई थी? एक बार यह पता चल जाए तो जांच पूरी हो जाएगी।"

आपको बता दें कि कैमक स्ट्रीट में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी का कार्यालय है। कालीघाट में ममता बनर्जी रहती हैं और डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी सांसद हैं।