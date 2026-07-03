कभी ममता ने की थी CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, अब वही करेंगे TMC के सिंबल पर फैसला

टीएमसी के बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण पैनल से मुलाकात करने नई दिल्ली पहुंचा है।

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी अंदरूनी कलह और बगावत के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता केया घोष ने शुक्रवार को कहा कि यदि तृणमूल कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर विभाजन होता है तो निर्वाचन आयोग ही यह तय करेगा कि किस गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी इस समय जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि पार्टी फंड पर कब्जे को लेकर आपस में लड़ रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केया घोष ने विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी द्वारा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की की गई आलोचनाओं का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "चुनाव से पहले टीएमसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रही थी, यहां तक कि उन्हें महाभियोग के जरिए हटाने के लिए संसद में हस्ताक्षर तक अभियान चलाया गया था। लेकिन आज राजनीति का पहिया घूम चुका है। अब सवाल यह है कि टीएमसी के किस धड़े को असली चुनाव चिह्न मिलेगा और यह फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार ही सुनाएंगे।"

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। केया घोष ने कहा, "यह बात हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी हमेशा वोट और नोट की राजनीति करती रही हैं। यह चर्चा आम है कि उनकी पार्टी के साधारण पार्षदों के पास भी करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियां हैं। अगर यह सच है तो अंदाजा लगाइए कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार का पैमाना क्या होगा। यह लड़ाई विचारधारा की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इस बात पर है कि पार्टी के अरबों रुपये के फंड पर किसका नियंत्रण रहेगा। अब चुनाव आयोग ही इस पर अंतिम फैसला करेगा।"