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कभी ममता ने की थी CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, अब वही करेंगे TMC के सिंबल पर फैसला

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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टीएमसी के बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण पैनल से मुलाकात करने नई दिल्ली पहुंचा है।

कभी ममता ने की थी CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग, अब वही करेंगे TMC के सिंबल पर फैसला

पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर जारी अंदरूनी कलह और बगावत के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा हमला बोला है। भाजपा नेता केया घोष ने शुक्रवार को कहा कि यदि तृणमूल कांग्रेस में आधिकारिक तौर पर विभाजन होता है तो निर्वाचन आयोग ही यह तय करेगा कि किस गुट को पार्टी का चुनाव चिह्न मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की सत्ताधारी पार्टी इस समय जनता के मुद्दों पर नहीं, बल्कि पार्टी फंड पर कब्जे को लेकर आपस में लड़ रही है।

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए केया घोष ने विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी द्वारा चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की की गई आलोचनाओं का विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "चुनाव से पहले टीएमसी ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग कर रही थी, यहां तक कि उन्हें महाभियोग के जरिए हटाने के लिए संसद में हस्ताक्षर तक अभियान चलाया गया था। लेकिन आज राजनीति का पहिया घूम चुका है। अब सवाल यह है कि टीएमसी के किस धड़े को असली चुनाव चिह्न मिलेगा और यह फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद ज्ञानेश कुमार ही सुनाएंगे।"

भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

भाजपा नेता ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। केया घोष ने कहा, "यह बात हर कोई जानता है कि ममता बनर्जी हमेशा वोट और नोट की राजनीति करती रही हैं। यह चर्चा आम है कि उनकी पार्टी के साधारण पार्षदों के पास भी करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्तियां हैं। अगर यह सच है तो अंदाजा लगाइए कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार का पैमाना क्या होगा। यह लड़ाई विचारधारा की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इस बात पर है कि पार्टी के अरबों रुपये के फंड पर किसका नियंत्रण रहेगा। अब चुनाव आयोग ही इस पर अंतिम फैसला करेगा।"

चुनाव आयोग से मिलेगा बागी गुट

टीएमसी के बागी गुट के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की अगुवाई में एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग के पूर्ण पैनल से मुलाकात करने नई दिल्ली पहुंचा है। गुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर पत्रकारों से बात करते हुए रिताब्रत बनर्जी ने कहा था, "मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे का समय दिया है। आयोग ने 10 लोगों के प्रतिनिधिमंडल को आने की अनुमति दी है, इसलिए हमारे पार्टी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हम दस लोग यहां पहुंचे हैं। हम चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे।"

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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Mamata Banerjee
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