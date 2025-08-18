कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बनाएंगी ममता बनर्जी? जानें क्या है वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ममता बनर्जी इस कार्यक्रम से दूरी बना सकती हैं। एक अधिकारी ने इस बात की संभावना जताई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने ही इन परियोजनाओ कीं की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित अन्याय की वजह से ममता बनर्जी ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है।

एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, कई राज्यों में बंगालियों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव की खबरें आ रही हैं। बीजेपी और केंद्र की सरकार का भी ऐसी घटनाओं को समर्थन मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी केंद्र सरकार के किसी व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 अगस्त को ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का न्योता भेजा था।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह के समय पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं का अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, ‘पूर्व-पश्चिम मेट्रो (ग्रीन लाइन) सहित बंगाल में रेलवे की 43परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और राज्य सरकार से असहयोग के कारण देरी हुई है।’