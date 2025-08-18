Mamata likely to skip inauguration of Kolkata metro projects by PM narendra modi कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बनाएंगी ममता बनर्जी? जानें क्या है वजह, India News in Hindi - Hindustan
कोलकाता में पीएम मोदी के कार्यक्रम से दूरी बनाएंगी ममता बनर्जी? जानें क्या है वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ममता बनर्जी इस कार्यक्रम से दूरी बना सकती हैं। एक अधिकारी ने इस बात की संभावना जताई है।

Ankit Ojha पीटीआईMon, 18 Aug 2025 02:01 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को कोलकाता में तीन मेट्रो रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने ही इन परियोजनाओ कीं की योजना बनाई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित अन्याय की वजह से ममता बनर्जी ने कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है।

एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, कई राज्यों में बंगालियों के साथ भाषा के आधार पर भेदभाव की खबरें आ रही हैं। बीजेपी और केंद्र की सरकार का भी ऐसी घटनाओं को समर्थन मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी केंद्र सरकार के किसी व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 अगस्त को ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का न्योता भेजा था।

पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह के समय पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि लंबे समय से लंबित परियोजनाओं का अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उद्घाटन किया जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा, ‘पूर्व-पश्चिम मेट्रो (ग्रीन लाइन) सहित बंगाल में रेलवे की 43परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण की समस्याओं और राज्य सरकार से असहयोग के कारण देरी हुई है।’

उन्होंने कहा, ‘चिंगरीघाटा में ऑरेंज लाइन का निर्माण इसी वजह से लंबे समय से रुका हुआ है। अन्यथा, इसे साल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ा जा सकता था।’ प्रधानमंत्री द्वारा 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो के तीन खंडों के उद्घाटन के साथ भारत की पहली अंडरवाटर मेट्रो कही जाने वाली ग्रीन लाइन पूरी तरह से चालू हो जाएगी, जो हावड़ा मैदान को साल्ट लेक सेक्टर 5 से जोड़ेगी, और कोलकाता हवाई अड्डे को मेट्रो लिंक मिलेगा।

