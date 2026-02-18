'ममता भी चुनाव हार रही हैं'; बंगाल के लिए भाजपा ने सेट किया 160 सीटों का टारगेट
पार्टी अपनी ताकत ए व बी श्रेणी वाली सीटों पर ज्यादा लगाएगी और सी श्रेणी में रणनीतिक लड़ाई लड़ेगी। ए श्रेणी में जीती हुई 77 सीटें हैं। बी श्रेणी में लगभग 50 सीटें हैं। सी श्रेणी में भी लगभग 50 सीटें ही है।
पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने मिशन 160 के लिए मजबूत सीटों पर ज्यादा जोर लगाएगी। इनमें पिछली बार जीती 77 सीटों के अलावा विभिन्न सामाजिक समीकरणों से उसके लिए अनुकूल स्थिति बनाने वाली लगभग 125 सीटें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा व तृणमूल कांग्रेस में साढ़े छह फीसदी से ज्यादा का वोट अंतर था। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि जब बदलाव की स्थिति बनती है तब पुराने आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। चूंकि राज्य में लगभग सीधा मुकाबला है इसलिए जो भी जनादेश होगा स्पष्ट होगा। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने 44.91 फीसद मत पाकर 211 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 38.15 फीसद वोट हासिल कर 77 सीटें जीती थी।
साढ़े छह फीसदी वोट के इस अंतर ने सीटों को लेकर बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। आम तौर पर बदलाव की स्थिति में दो से तीन फीसद वोटों का अंतर आता है, भाजपा को सफलता के लिए तृणमूल के लगभग साढ़े तीन फीसद वोट अपनी तरफ लाने होंगे। इसके लिए पार्टी ने सीटों को चिह्नित कर काम शुरू कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार पार्टी अपनी ताकत ए व बी श्रेणी वाली सीटों पर ज्यादा लगाएगी और सी श्रेणी में रणनीतिक लड़ाई लड़ेगी। ए श्रेणी में जीती हुई 77 सीटें हैं। बी श्रेणी में लगभग 50 सीटें हैं। सी श्रेणी में भी लगभग 50 सीटें ही है। बाकी सौ से ज्यादा सीटों पर वह स्थानीय रणनीति के अनुसार जोर लगाएगी। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने लगभग 160 सीटों की लिस्ट तैयार की है, जिन सीटों को वह जीत सकती है। इन सीटों पर ही उसके नेता सबसे ज्यादा प्रचार करेंगे और संसाधन भी जुटाएंगे। इसके अलावा एसआईआर से भी फर्जी मतदाता कम होंगे।
बदलाव की स्थिति के नतीजे अलग
सूत्रों के अनुसार भाजपा की प्रस्तावित रथ यात्रा का मार्ग भी इस तरह का बनाया जाएगा, जिसमें उसकी पकड़ वाली लगभग पौने दो सौ सीटें कवर हो सकें। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा है कि आंकड़ों व स्थितियों में भाजपा कमजोर दिख रही है, लेकिन बदलाव की स्थिति के नतीजे अलग होते हैं। चूंकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए काफी समय पहले से ही जमीनी काम शुरू कर दिया था। उसकी मुख्य रणनीति लोगों में यह भावना पैदा करना है कि ममता बनर्जी इस बार चुनाव हार रही हैं, ताकि बदलाव चाहने वाले लोग बिना डरे वोट दे सकें। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसके पास प्रभावशाली बंगाली नेतृत्व नहीं है, जबकि ममता बनर्जी खुद को बंगाली अस्मिता के साथ जोड़कर भद्र लोक का समर्थन भी हासिल करती रही हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें