'ममता भी चुनाव हार रही हैं'; बंगाल के लिए भाजपा ने सेट किया 160 सीटों का टारगेट

पश्चिम बंगाल में भाजपा अपने मिशन 160 के लिए मजबूत सीटों पर ज्यादा जोर लगाएगी। इनमें पिछली बार जीती 77 सीटों के अलावा विभिन्न सामाजिक समीकरणों से उसके लिए अनुकूल स्थिति बनाने वाली लगभग 125 सीटें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा व तृणमूल कांग्रेस में साढ़े छह फीसदी से ज्यादा का वोट अंतर था। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि जब बदलाव की स्थिति बनती है तब पुराने आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। चूंकि राज्य में लगभग सीधा मुकाबला है इसलिए जो भी जनादेश होगा स्पष्ट होगा। पिछली बार तृणमूल कांग्रेस ने 44.91 फीसद मत पाकर 211 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 38.15 फीसद वोट हासिल कर 77 सीटें जीती थी।

साढ़े छह फीसदी वोट के इस अंतर ने सीटों को लेकर बड़ा अंतर पैदा कर दिया था। आम तौर पर बदलाव की स्थिति में दो से तीन फीसद वोटों का अंतर आता है, भाजपा को सफलता के लिए तृणमूल के लगभग साढ़े तीन फीसद वोट अपनी तरफ लाने होंगे। इसके लिए पार्टी ने सीटों को चिह्नित कर काम शुरू कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार पार्टी अपनी ताकत ए व बी श्रेणी वाली सीटों पर ज्यादा लगाएगी और सी श्रेणी में रणनीतिक लड़ाई लड़ेगी। ए श्रेणी में जीती हुई 77 सीटें हैं। बी श्रेणी में लगभग 50 सीटें हैं। सी श्रेणी में भी लगभग 50 सीटें ही है। बाकी सौ से ज्यादा सीटों पर वह स्थानीय रणनीति के अनुसार जोर लगाएगी। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने लगभग 160 सीटों की लिस्ट तैयार की है, जिन सीटों को वह जीत सकती है। इन सीटों पर ही उसके नेता सबसे ज्यादा प्रचार करेंगे और संसाधन भी जुटाएंगे। इसके अलावा एसआईआर से भी फर्जी मतदाता कम होंगे।