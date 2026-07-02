ममता ने मुस्लिमों को दिया था कोटा, शुभेंदु ने बाहर किया; बंगाल में क्या है OBC आरक्षण का इतिहास?

Bengal OBC Reservation: पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का सिलसिला साल 1993 में शुरू हुआ था। उस समय इस श्रेणी में कुल 66 उपजातियां शामिल थीं, जिनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय से संबंधित थीं।

बंगाल ओबीसी आरक्षण: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण में बड़ा बदलाव करते हुए बीते सोमवार यानी कि 29 जून को दो महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा लाए गए इन विधेयकों के पारित होने के बाद अब राज्य में ओबीसी आरक्षण 17 प्रतिशत से घटकर दोबारा 7 प्रतिशत पर आ गया है। इसके साथ ही आरक्षण सूची में शामिल उपजातियों की संख्या भी 179 से घटकर केवल 66 रह गई है।

सरकार का यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के साल 2024 के उस ऐतिहासिक फैसले के अनुरूप है जिसने 2010 के बाद बड़े पैमाने पर शामिल की गई कई मुस्लिम और अन्य उपजातियों के आरक्षण को रद्द कर दिया था। विधानसभा में पारित होने वाले इन दो विधेयकों में पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग सेवाओं और पदों में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।

इस विधायी कदम के साथ ही राज्य में वाम मोर्चा सरकार के अंतिम दिनों में शुरू हुई और बाद में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार के दौरान विस्तारित हुई मुस्लिम उपजातियों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की नीति पर पूरी तरह विराम लग गया है।

क्या है बंगाल में ओबीसी आरक्षण का इतिहास? पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण का सिलसिला साल 1993 में शुरू हुआ था। उस समय इस श्रेणी में कुल 66 उपजातियां शामिल थीं, जिनमें 54 हिंदू और 12 मुस्लिम समुदाय से संबंधित थीं। हालांकि, साल 2000 के दशक में तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) यानी सीपीआईएम के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार को भारी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच असंतोष गहरा रहा था।

साल 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपनी ओबीसी आरक्षण नीति की समीक्षा की। वर्ष 2011 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए वामपंथी सरकार ने 5 मार्च से 10 सितंबर 2010 के बीच ताबड़तोड़ सात कार्यकारी आदेश जारी किए। इन आदेशों के जरिए 42 नई जातियों को ओबीसी सूची में जोड़ा गया, जिनमें से 41 मुस्लिम समुदाय से थीं। इसी कदम के साथ राज्य में ओबीसी कोटा 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया था।

बढ़े हुए 10% को अत्यंत पिछड़ा (OBC-A) श्रेणी का नाम दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी शामिल थी। बाकी बचे 7% को पिछड़ा (OBC-B) श्रेणी कहा गया।

ममता सरकार में हुआ और विस्तार साल 2011 में सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस नीति को और आगे बढ़ाया। साल 2012 में एक नया कानून बनाकर कई और उपजातियों मुख्यतः मुस्लिम को इस सूची में शामिल किया गया। इसके परिणामस्वरूप मूल 66 उपजातियों की संख्या बढ़कर 179 तक पहुंच गई।

राज्य सरकार ने हमेशा इस विस्तार को पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग (WBCBC) के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आधार पर सही ठहराया। हालांकि, आलोचकों और कानूनी विशेषज्ञों ने इन सर्वेक्षणों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि ये सर्वेक्षण बिना किसी ठोस अनुभवजन्य आधार के किए गए थे, जिनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व को ज्यादा तवज्जो दी गई और क्रिमीलेयर (Creamy Layer) के सिद्धांतों की अनदेखी की गई।

कलकत्ता हाईकोर्ट का क्या है आदेश? यह पूरा मामला 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान तब गरमाया जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने साल 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया। न्यायालय 2012 के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई कर रहा था। 22 मई 2024 को जस्टिस तपाब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 77 समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने का एकमात्र आधार धर्म था, जो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। अदालत ने इसे राज्य की संवैधानिक शक्तियों के साथ धोखाधड़ी करार दिया क्योंकि इसमें नए ओबीसी की पहचान करने में आयोग की भूमिका को दरकिनार कर दिया गया था। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि जो लोग पहले से नौकरी में हैं या इस कोटे का लाभ पा चुके हैं, उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी ने फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और आरक्षण जारी रखने का संकल्प लिया था। सरकार ने अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए संशोधन विधेयक पेश किए थे। टीएमसी का दावा था कि आरक्षण आयोग के वैज्ञानिक सर्वेक्षणों पर आधारित था न कि धर्म पर। वहीं, भाजपा का रुख है कि 2010 के बाद 113 श्रेणियों को बिना किसी जमीनी सर्वेक्षण के जोड़ा गया था, जिसे हटाना जरूरी था। जून 2025 में टीएमसी सरकार ने आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर 76 नई जातियों को फिर से जोड़ने की मंजूरी दी थी। वर्तमान सरकार का कहना है कि यदि पिछड़ा वर्ग आयोग नियमों के तहत किसी जाति की सिफारिश करेगा तभी उस पर विचार होगा।