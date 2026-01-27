Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsMamata government vs Election Commission again on SIR ECI puts stay on CM decision
SIR पर फिर ममता सरकार बनाम चुनाव आयोग, CM के फैसले पर ECI ने लगाई रोक

SIR पर फिर ममता सरकार बनाम चुनाव आयोग, CM के फैसले पर ECI ने लगाई रोक

संक्षेप:

पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। राज्य सरकार ने तीन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया था। यह अधिकारी एसआईआर पर अपना काम कर रहे थे। आयोग ने इनके ट्रांसफर को तत्काल रद्द करने का आदेश दिया है।

Jan 27, 2026 11:32 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक बार फिर से ममता बनर्जी सरकार और चुनाव आयोग आमने-सामने आ गए हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीन आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर के फैसले को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। आयोग का तर्क है कि यह तीन अधिकारी मतदाता सूची तैयार करने के लिए पर्यवेक्षकों के रूप में कार्यरत थे। आयोग की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार का यह कदम मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए जारी स्पष्ट निर्देशों का उल्लंघन है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी को पुनरीक्षण अवधि के दौरान ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद, अधिकारियों का तबादला उसकी पूर्व स्वीकृति के बिना किया गया था। आयोग ने पत्र में कहा है, "आयोग के संज्ञान में आया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आयोग की पूर्व सहमति के बिना मतदाता सूची के पर्यवेक्षकों के विभागीय तबादले/नियुक्तियां करने का आदेश दिया है, जो आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है।"

आयोग ने राज्य सरकार से तबादलों के आदेश तत्काल रद्द करने को कहा है और चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसे कोई भी आदेश जारी करने से पहले उससे (आयोग) स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।इस पत्र के अनुसार, चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर, 2025 को एक पत्र के माध्यम से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की थी। उस पत्र के अनुच्छेद चार में मुख्य सचिवों के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि एसआईआर के काम में लगे अधिकारियों का तबादला आयोग की सहमति के बिना न किया जाए।

इसके बाद, नवंबर 2025 के अंत में जारी एक अन्य पत्र के माध्यम से, आयोग ने मतदाता सूची के पर्यवेक्षकों के साथ-साथ पांच संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को इस प्रक्रिया की अवधि के लिए चुनाव आयोग में "मानित प्रतिनियुक्ति" पर रखा गया था। इसके बावजूद, राज्य सरकार ने एक दिसंबर 2025, फिर 20 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को तबादलों और पदस्थापनों की अधिसूचनायें जारी कीं, जिससे तीन आईएएस अधिकारी अश्विनी कुमार यादव, रणधीर कुमार और स्मिता पांडे प्रभावित हुए।

आयोग ने गौर किया कि तीनों अधिकारियों का तबादला उसकी मंजूरी के बिना किया गया था, जबकि वे चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए थे। पत्र में कहा गया है कि तबादलों के आदेश तत्काल रद्द किए जायें। साथ ही भविष्य में ऐसे किसी भी निर्णय के लिए राज्य को आयोग की पूर्व सहमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से 28 जनवरी को दोपहर तीन बजे तक अनुपालना रिपोर्ट भेजने को कहा है।इस पत्र पर चुनाव आयोग के सचिव सुजीत कुमार मिश्रा के हस्ताक्षर हैं, जिसमें मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की निरंतरता बनाये रखने के प्रति आयोगे के दृढ़ रुख को रेखांकित किया गया है।

Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak
उपेन्द्र पिछले कुछ समय से लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली (2023-24 बैच) से पूरी की है। इससे पहले भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया। मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राजनीति के साथ-साथ खेलों में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
West Bengal West Bengal News Mamata Banerjee
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।