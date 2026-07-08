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पार्टी में रहो या भाजपा में शामिल हो जाओ, ममता बनर्जी ने किसे दी चेतावनी

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ‘गद्दारों’ के बहकावे में न आने की अपील की और उन्हें याद दिलाया कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिंसा झेलकर और बलिदान देकर पार्टी को मजबूत बनाया है।

पार्टी में रहो या भाजपा में शामिल हो जाओ, ममता बनर्जी ने किसे दी चेतावनी

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के बागी नेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा कि वे या तो पार्टी में बने रहें या फिर खुलकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो जाएं लेकिन मझधार में नहीं रहें। एक वीडियो संदेश में बनर्जी ने आरोप लगाया कि तृणमूल के बागी विधायक और सांसद भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं। बनर्जी ने कहा कि उनके विश्वासघात से भाजपा को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले तेज करने का हौसला मिला है।

ममता बनर्जी की यह टिप्पणी ऐसे दिन आई है जब बारुईपुर में 11 वर्षीय बच्ची से रेप और हत्या की घटना के विरोध में तृणमूल द्वारा निकाले गए मार्च के दौरान कोलकाता में भाजपा और पार्टी की युवा इकाई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ममता बनर्जी ने कहा, ''जो लोग खेल खेल रहे हैं, वे अपना फैसला कर लें। या तो तृणमूल कांग्रेस में रहकर हमारे साथ काम करें या सीधे भाजपा में शामिल हो जाएं। मझधार में नहीं रहें, वरना कुछ हाथ नहीं लगेगा।''

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 'गद्दार' अब भाजपा के सहयोगी बन चुके हैं। ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना उनकी (ममता) नेतृत्व शैली का विरोध करने वाले नेताओं से कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं को गुमराह करना बंद करें। उन्होंने कहा, ''अगर आप जाना चाहते हैं तो सीधे भाजपा में जाइए। तृणमूल कांग्रेस में होने का दिखावा करते हुए उनके लिए काम मत कीजिए।''

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'गद्दारों के बहकावे में न आओ'

बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से ‘गद्दारों’ के बहकावे में न आने की अपील की और उन्हें याद दिलाया कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने हिंसा झेलकर और बलिदान देकर पार्टी को मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा, ''उन्हीं के समर्थन और बलिदान की बदौलत आप चुनाव जीते हैं।'' बनर्जी ने यह भी दावा किया कि अदालत से अनुमति मिलने के बावजूद पुलिस ने पार्टी के कार्यक्रमों की अनुमति कई बार रद्द कर दी, जिससे न्यायिक आदेशों के पालन पर सवाल उठते हैं।

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शुभेंदु से मिले बागी विधायक

उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को न्याय से वंचित किया जा रहा है और भाजपा राज्य में शांति भंग करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद ममता बनर्जी अपनी 28 वर्ष पुरानी पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही हैं। पार्टी के कई सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेता विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट में शामिल हो चुके हैं। इस बीच, बुधवार शाम तृणमूल के बागी विधायकों के एक समूह ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की।

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Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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